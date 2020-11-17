'Erdoğan'ın o ifadeyi tekrar kullanacağını tahmin etmiyorum'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın "acı reçete" sözlerine ve Berat Albayrak kararına ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın, Berat Albayrak'ı çok desteklediğine işaret eden Babacan, “Muhtemelen kendisinden sonrası için de bir hazırlık içindeydi. Kendisinden sonrasıyla ilgili partide falan olabilir mi test etti. Biliyorsunuz en mahrem görüşmelere girdi, Türkiye'yi il il dolaştı Berat Albayrak. Dolayısıyla Erdoğan sonuna kadar destekledi diye düşünüyorum. Ama artık işler öyle bir noktaya geldi ki, memleket dibe doğru batmaya, Tayyip Bey'i de dibine doğru çekmeye başladı. Memleket batsın ben yukarıda durayım öyle bir şey yok. O kadar her şeyi sahiplenecek, tek karar verici olacak, memlekette her şey kötüye gidecek, o da hiçbir şey yokmuş gibi mesafeli duracak. Onu gördü herhalde. Hâlâ bir miktar siyasi refleksi var" dedi.

Erdoğan'ın “acı reçete” ifadesini kullanmasını da yorumlayan Babacan, “O hazırlanmış bir konuşma metni. Bir ekip oturmuş ve rasyonel bir politikaya nasıl dönülür, piyasaların hoşuna ne gider, yapılan eleştiriler nasıl göğüslenir üzerine bir metin kaleme almışlar ve rasyonaliteye dönüşün senaryosunu yazmışlar ama o içselleştirilmiş bir metin değildi. Öyle acı reçete falan onun terminolojisi değil. Vatandaşa acı reçete gerekirse milletimiz buna hazır falan. Tanıdığımız, bildiğimiz Tayyip Erdoğan öyle olamaz yani. Bir daha o ifadeyi kullanacağını da hiç tahmin etmiyorum” diye konuştu.