Ayasofya'da ilk namaz için geceden geldiler

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'ya sabah namazı için gelenler bölgeye alınmadı.

Çevre illerden otobüslerle gelenlerin de aralarında olduğu kalabalık etrafta ve yakın camilerde namaz kıldı.

DHA ve İHA'da yer verilen fotoğraflara göre, artan kalabalık koronavirüs tedbirlerine de uymadı.

Namaz kılınacak alanlara girişler 10.00’dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağı duyurulurken, bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacağı da belirtildi.

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Tarihi Yarımada’da Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü dün akşam 20.00’den itibaren trafiğe kapatılmıştı.