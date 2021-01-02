Erdoğan 'almayın' dedi, Sözcü gazetesi Meclis uygulamasından çıkarıldı

"2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altında yer alan Ayasofya haberi nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" diyerek hedef aldığı Sözcü, Meclis uygulamasından çıkarıldı.

Duvar'ın haberine göre, TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri bölümünden Sözcü gazetesi çıkarıldı. Aplikasyonu milletvekili, meclis çalışanları ve basın mensupları kullanıyor.