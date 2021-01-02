Erdoğan 'almayın' dedi, Sözcü gazetesi Meclis uygulamasından çıkarıldı

Erdoğan 'Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın' dedi, gazete ertesi gün Meclis uygulamasından çıkarıldı.

Haber Merkezi

"2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altında yer alan Ayasofya haberi nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" diyerek hedef aldığı Sözcü, Meclis uygulamasından çıkarıldı.

Duvar'ın haberine göre, TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri bölümünden Sözcü gazetesi çıkarıldı. Aplikasyonu milletvekili, meclis çalışanları ve basın mensupları kullanıyor.

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Sözcü'den Erdoğan'a: Kırmızı çizgimiz, vatan, millet, devlet, bayrak ve din...

Sözcü gazetesi, Erdoğan tarafından hedef alınan dünkü manşetine ilişkin açıklama yaptı.