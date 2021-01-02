Sözcü'den Erdoğan'a: Kırmızı çizgimiz, vatan, millet, devlet, bayrak ve din...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" sözleriyle hedef alınan gazeteden açıklama geldi.

Gazeteden yapılan açıklamada, "SÖZCÜ Gazetesi, dünkü 1’inci sayfasında, 2020’de yaşanan bazı olayları manşet yaptı. “2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığıyla verilen haberde, yıla damga vuran gelişmeler özetlendi. Bunlar arasında 19 Mayıs Bayramı’nın balkonda kutlanmasından EBA’lı eğitime, yeni normal hayattan yaşadığımız acı olaylara kadar pek çok konu vardı. O konulardan biri de 2020’nin temmuz ayına damgasını vuran Ayasofya’nın ibadete açılmasıydı. SÖZCÜ okurları manşetimizi normal karşılarken bazı çevreler farklı yorumlayıp Ayasofya üzerinden olumsuz algı yaratmaya çalıştı" denildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, ise şöyle dedi:

"SÖZCÜ bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi. İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor. Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu. SÖZCÜ bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. Kırmızı çizgimiz, “Vatan, millet, devlet, bayrak ve din”dir."