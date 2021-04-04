Emekli amirallerin bildirisine soruşturma

103 emekli amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca;

04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Altun'dan soruşturma açıklaması

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek..." ifadelerini kullandı.

İmzacılardan Özbey'den Altun'a cevap

Bildirinin imzacılarından Mustafa Özbey'se, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ilişkin olarak, "Okuduğunu anlamamış (!)" yorumunu yaptı.

Fahrettin Altun'un daha önce bildiriye yönelik 'Vesayet' yorumuna ilişkin Özbey Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğunu anlamamış (!) İfade özgürlüğünün ne olduğunu ise, hiç bilmiyor" dedi.

Ne olmuştu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.