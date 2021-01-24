Ege ve Marmara'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Müdürlükten yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, yarın Güney Ege ve Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nde, gece Marmara Denizi'nde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji ayrıca 6 il için de yağış uyarısında bulundu.

Buna göre yarın İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (50-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de yarın öğleden sonra, Muğla'da akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, Antalya'nın doğusunda Salı günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.