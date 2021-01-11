Economist'ten de 'Yenikapı ruhu' yazısı: ABD demokrasisi için bir fırsat

İngiltere merkezli The Economist'in son başyazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgal etmesi ele alındı.

"Trump'ın mirası - Utanç ve fırsat" başlıklı yazıda, Demokratların Senato'da çoğunluğu elde ederken Trump destekçilerinin Kongre'yi işgal etmesinin Cumhuriyetçi Parti'yi değişime zorlayabileceğine işaret edildi.

Son yaşananlarla birlikte Cumhuriyetçiler'in Trump'ın başarısız liderliğini yeniden değerlendirebileceği ve yeni stratejilere yönelebileceği belirtilen yazıda, Kongre'deki görüntülerin Cumhuriyetçi seçmenleri dehşete düşürerek durumu sorgulatacağı vurgulandı. Yazıda, ABD'nin yeni seçilen Demokrat başkanı Joe Biden'ın bunu fırsata çevirebileceği kaydedildi.

Demokratlar'ın Senato'da çoğunluğu elde etmesiyle Biden'ın elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilen yazıda, son yaşananlarla birlikte Cumhuriyetçiler'in Trump stratejisinden vazgeçip özeleştiri yapma ihtimalinin "ABD Demokrasisi için bir fırsat" olabileceği savunuldu.



Yazıda, "Cumhuriyetçilerin başarılı olması ve daha da önemlisi ABD demokrasisinin güçlenmesi için Trump'tan kurtulmaları gerekli. Bir kaybeden olmasının yanı sıra, kendisi Kongre'de bir kıyıma niyetli olduğunu gösterdi" denildi.

ABD'nin 'Yenikapı ruhu'

Economist'in analizi akıllara TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan soL'daki 8 Ocak tarihli yazısında söylediklerini getirdi. Okuyan ABD'deki Kongre baskının Biden'e zaman kazandırmak ve Trump döneminin kriz başlıklarını hafifleterek ABD siyasetini merkezde toparlamak adına organize edildiğini, bunun 15 Temmuz darbe girişiyle ortaya çıkan siyasi kriz sonrasında iktidar ve muhalefeti bir araya getiren "Yenikapı ruhuna" benzediğini söylemişti. Okuyan'ın yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde:

"ABD’de polis, şimdiye kadar çok daha kalabalık ve örgütlü hareketleri sınırsız güç kullanarak dağıttı. Trump’ın gösteri çağrısıyla birlikte, bu tarz zorlamaların yapılacağına ilişkin sayısız bilgi ortalıkta dolaşırken sayısı gerçekten “kalabalık” tanımına bile zor girecek bu topluluğun “ABD demokrasisinin mabedi” denen binaya girmesine düpedüz izin verildi. Bunun tartışılacak tarafı bulunmuyor.

O zaman “neden” diye sorulması gerekiyor.

ABD’de ordu ve polis teşkilatında Trump yanlılarının göstericilere yardım etmiş olabileceği ilk akla gelen yanıt. Ne ki, ilk akla gelmesi yanıtın zayıflığını ortadan kaldırmıyor. ABD devletinde bir kanadın işin içinde olduğu bir girişimin daha kapsamlı sonuçları olacağını ve bu kadar kolay sonlanmayacağını beklemek gerekir. Tamam ABD ciddi bir krizin içinde, hatta bunu bir yönetme krizi olarak da adlandırmak mümkün ama bu faşist soytarılık ABD için bile fazla sırıtıyor.

O halde?

En güçlü olasılık, Trump yanlısı bir grup serserinin payına, ABD’de siyaset alanını toparlamak için gerekli fırsatı yaratmaları için, farkında olmadıkları bir görevin düşmüş olmasıdır."

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