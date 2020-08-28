Düşük maaşları protesto eden Amazon işçileri, Bezos'un evinin önüne giyotin kurdu

Jeff Bezos'un Washington'daki malikanesinin önünde toplanan 100'den fazla Amazon işçisi düşük ücretleri protesto etmek için binanın kapısının önüne bir giyotin inşa etti.

Söz konusu protesto, Bezos'un servetinin 200 milyar doları aşarak onu tarihteki en zengin kişi haline getirmesinden bir gün sonra geldi. Amazon'daki Covid-19 salgını sırasında artmaya devam eden Bezos'un serveti Ocak ayından bu yana yaklaşık 85 milyar dolar arttı.

Washington Examiner muhabiri tarafından Twitter'da yayınlanan bir videoda, eski Amazon depo çalışanı Christian Smalls, Bezos'a artan serveti çerçevesinde şirkette asgari ücreti saat başına 15 dolardan 30 dolara çıkarmaya çağırıyor. Protesto, Smalls tarafından kurulan bir grup olan Temel İşçiler Kongresi tarafından gerçekleştirildi.

İşçilerin talepleri şöyle:

Şirket tarafından tüm çalışanlar için her zaman uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) ve sanitasyon malzemeleri sağlamalı. Güvenli olmayan koşullarda çalışmayı reddettikleri için Covid-19 salgını sırasında (1 Mart 2020'ye kadar geriye dönük) işine son verilen tüm çalışanlar eski durumuna getirilmelidir. Tüm çalışanlar, 1 Mart 2020'den itibaren tüm tesisler için sıfır yeni pozitif COVID-19 vakası alana kadar geriye dönük olarak tüm çalışanlara ödenecek 2 dolarlık saatlik artış tehlike maaşı, art arda dört hafta kullanılan ödenmemiş süre için yüzde 100 ödeme ve hastalık ödemesi almalı. Covid-19 testi pozitif çıkan çalışanlar, test sonuçları negatif çıkana kadar yüzde 100 ücretli izne ayrılmalı ve işe dönmeleri için doktor tarafından tıbbi olarak onaylanmalı. Ayrıca çalışanın çalıştığı tesis kapatılmalı, profesyonelce sterilize edilmeli ve en az 14 gün kapalı kalmalıdır. Bu süre zarfında, etkilenen tüm çalışanlar da yüzde 100 maaş almalı. Tüm tesislerde doğrulanmış pozitif Covid-19 vakalarıyla ilgili olarak tüm çalışanlarla günlük iletişim yoluyla şeffaflık sağlanmalı. Pandemi sırasında hayatını kaybeden çalışanların yakın akrabaları veya aileleri, hayat sigortası poliçelerine ek olarak doğrudan şirketten 200.000 dolar almalı. Şirketler, işe alımdan eğitime, yönetim kurulu genelindeki politikalara kadar işyerinin tüm yönlerinde sendikalaşmayı engelleyen tüm çabaları ve kampanyaları derhal sona erdirerek, sendikalaşma konusunda tarafsız bir duruş sergilemeli. İşçiler, doğrudan veya dolaylı olarak, müdahale, engelleme veya sindirme olmaksızın özgürce sendikalaşabilmelidir. Tüm saatlik çalışanlara saat başına asgari 30 dolar başlangıç ​​ücreti ödenmeli. Aylık primler verimlilik/çaba sermayesi için verilmeli ve bu primler maaş sınırına tabi olmamalı. Çalışanlar, kaydedilen geri bildirimler, yazılar, disiplin uyarıları ve çalışan incelemeleri hakkında anında bilgilendirilmeli. Çalışanlara kişisel kayıtları için saklamaları için elektronik veya fiziksel olarak kaydedilen belgenin tam bir kopyası da kendilerine verilmelidir. Tüm tam zamanlı çalışanlar için şirket tarafından ücretsiz çocuk bakımı ve sağlık bakımı sağlanmaktadır. Tüm tam zamanlı çalışanlar, tesisin konumundan bağımsız olarak 1 saat öğle yemeği iznine sahip olmalı. Tüm çalışanlar istihdam edildiklerinde hissedar olmalı ve şirketin yıllık yatırımlarından pay almalı.

30 dolarlık bir asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden verin

Smalls, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazandığında 30 dolarlık bir asgari ücreti neden hak etmediğimize dair iyi bir neden verin" dedi.

Smalls, salgın sırasında daha iyi güvenlik standartları talep ettikten sonra Amazon'un Staten Island deposundan kovuldu. Bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra grev organize ettiği için misilleme olarak kovulduğunu söyledi, ancak Amazon bunu reddetti.

O zamandan beri, Bezos'un New York apartmanının önünde 10 Ağustos protestosu da dahil olmak üzere Amazon ve Bezos'u hedef alan çok sayıda eylemi örgütledi.

Covid-19 pandemisi şirket için mali bir nimet oldu. Şirket, bir rekor olarak 2020'nin ikinci çeyreğinde 88,9 milyar dolar satış bildirdi.

Kapısında ilk defa giyotin kurulmadı

İşçilerin giyotininin gerçek bir bıçağı olup olmadığı veya işlevsel olup olmadığı net değil.

Öte yandan bu Bezos'un kapısına ilk giyotin kurulma vakası değil. Daha öncesinde 29 Haziran'da benzer bir eylem Bezos'un konağının önünde gerçekleşmişti. Eylemde evin önüne giyotin kuran eylemciler Covid-19 pandemisi nedeniyle işçiler için koruyucu ekipman talep etmişti.