Disney, Muppet Show'u 'saldırgan içerik' olarak etiketledi

Disney'in çevrim içi yayın platformu Disney+, Muppet Show programını "saldırgan içerik" işaretiyle yayınlamaya başladı.

Disney gerekçe olarak programın "Bazı kültürleri olumsuz resmettiğini" söyledi. Muppet Show ve Susam Sokağı gibi kült kukla programlarının yaratıcısı Jim Henson'ın yaşamını yitirmesinden sonra Disney 1970'lerde yayınlanan programın haklarını satın almıştı.

Disney +, Muppet Show'un bölümlerine bir sorumluluk reddi beyanı ekledi ve dizi boyunca "insanlara veya kültürlere yönelik olumsuz tasvirlere ve / veya kötü muameleye" karşı uyarıda bulundu.

Programın yaratıcısı Jim Henson 1990 yılında yaşamını yitirmişti. Programın hakları 2004 yılında Disney tarafından satın alındı.Resimde Henson "Edi" ve "Kurbağa Kermit"le birlikte.

Platform, 19 Şubat'ta programı yayınlamaya başladı ancak bölümlerinin 18'ine "O zamanlar bu klişeler yanlıştı ve şimdi de yanlış. Bu içeriği kaldırmak yerine, zararlı etkisini kabul etmek, ondan öğrenmek ve birlikte daha kapsayıcı bir gelecek yaratmak için diyalog başlatmak istiyoruz" ibaresi eklendi.

Muppet Show, 1976 ve 1981 yılları arasında yayınlandı ve zamanın en büyük yıldızlarından Peter Sellers, John Cleese, Joan Baez, Steve Martin, Johnny Cash, Marty Feldman, Mark Hamill, Connie Stevens, Phyllis Diller, Elton John, Paul Simon gibi isimlere ev sahipliği yaptı.

Disney'in sorumluluk reddi beyanıyla birlikte yayınladığı bölümler arasında Peter Sellers, Debbie Harry, Spike Milligan, Kenny Rogers, ve Joan Baez'in yer aldığı bölümler yer alıyor.

Disney +, her içerik uyarısını gerektiren “olumsuz tasvirlerin” neler olduğunu söylemedi.