Dinlemenin ve İzlemenin Ritmi | Paul Robeson

22 Kasım 2020 Paul Robeson’ın, Türkiye’den Nazım Hikmet, Şili’den Pablo Neruda, İspanya’dan Pablo Picasso ve Polonya'dan Wanda Jakubowska ile beraber Dünya Barış Konseyi tarafından verilen Uluslarası Barış Ödülü’nü alışının 70. yıldönümüdür.

Paul Robeson, 1898 yılında Amerika’da yoksul bir ailede dünyaya geldi. İlkokul yıllarında okuldaki birkaç siyahi çocuktan biri olarak o dönemde oldukça yaygın olan ırkçılığa maruz kaldı. Yaşadığı zorluklar karşısında asla pes etmeyen Paul okulunu başarıyla tamamladı. İleri yaşlarda hukuk okudu ve ABD’deki ilk siyahi avukat oldu. Başarılarının ardı arkası kesilmeyen Paul Robeson, ilgilendiği her dalda uluslararası başarılara imza attı.

Hayatı boyunca ırkçılık ve yoksullukla mücadele etti ve bu konularda etkinlikler gerçekleştirdi. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle avukatlığı bıraktı ve bu alanda da önemli başarılar kazandı. 1933 yılından itibaren birçok filmde baş rol oyuncusu oldu. 1934 yılında ünlü yönetmen Sergei Eisenstein’ın davetiyle Sovyetler Birliğine gitti. Paul Moskova'da iken “Burada bir Zenci değilim, hayatımda ilk kez bir insanım... Tam bir insanlık haysiyetiyle yürüyorum" demiştir. SSCB yıllarında çalırşmalarını sosyalizmin etkisinde sürdürdü ve 1939’da ABD’ye döndü. Siyasi etkinlikleri nedeniyle McCarthy döneminde “kara liste”ye gidi. 1942 yılında anlatıcı olduğu “Native Land” adlı belgesel CIA tarafından komünizm propagandası olarak damgalandı. Ardı arkası kesilmeyen politik sorunlar yaşamış olan Paul Robeson, 1949’da New York’ta şarkıcılığa veda konseri sırasında Ku Klux Klan saldırısında linç edilmekten son anda kurtarıldı.

Müzikal çalışmaları arasında 1925-61 yılları arasında kaydettiği, Avrupa halk şarkılarından klasik müzik eserlerine, politik şarkılardan popüler standartlara kadar birbirinden farklı tarzlarda 250’den fazla şarkı vardır.

Aldığı bazı ödüller:

1944, Donaldson Ödülü,

1950, Dünya Barış Konseyi, Uluslararası Barış Ödülü,

1952, Stalin Barış Ödülü,

1998, Grammy Ödülü.

Şimdi Paul Robeson’un 10 Ağustos 1958’te Londra Albert Royal Hall’da gerçekleştirdiği resitalden bir kesit dinleyelim.

Eserler: