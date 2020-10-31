Her depremde akıllara gelen, gündem olan deprem vergisi aslında bir galatı meşhur.
Deprem Vergisi aslında hiç olmadı. Depremin hemen ardından dönemin iktidarının fırsatçılığıyla bir yıl süreli olarak çıkarılan Özel İletişim Vergisi 2002 yılına kadar uzatılmış, AKP dönemindeyse kalıcılaştırılmıştı.
Vergiyi ihdas eden kanun aslında toplanacak gelirlerin deprem yardımları için kullanılacağını da öngörmüyordu.
soL'da 9 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan bir haber yorum yazısında bu konuya değinmiş, esasen bütçe gelirlerinin belirli giderlere ayrılmasının bütçenin temel ilkelerine de aykırı olduğunu hatırlatılmıştı.
Haberde ilgili bölüm şöyleydi: