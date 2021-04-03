Cübbeli Ahmet pandemide kızına düğün yaptı: Önlemler hiçe sayıldı

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen ve kadın düşmanı açıklamalarıyla tanınan gerici Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.

DHA'nın haberine göre, düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda kişi salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi. Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü. Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi.

Harem selamlık düğünde salon ikiye bölünerek Kuran okundu. Saat 16.00'da başlayan düğün saat 18.30'a kadar sürdü.

1 saat süre ve 50 kişi sınırı görmezden gelindi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bu hafta sonuna özel, düzenlenecek düğün ve nikahlar için karar yer almıştı.

Buna göre yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla düğün ve nikah merasimi yapılabileceği duyurulmuştu.