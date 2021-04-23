Çocuk yoksulluğu rekor kırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de resmi verilere göre 22 milyon 750 bin 657 çocuk olduğunu, bu çocukların en az yüzde 33’ünün yoksullukla pençeleştiğini söyledi. İlgezdi, "Sokakta karşılaştığımız her 10 çocuktan 3’ü yatağa aç giriyor" dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"2017’de 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısı 2019 yılı verilerine göre yüzde 8 arttı. 2018’de 7 milyon 336 bine ulaşan yoksul çocuk sayısı 2019’da 7 milyon 417 bine yükseldi.

Çocuk yoksulluğu her dakika artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler Türkiye’de çocuk yoksulluğunun her dakika arttığını gösteriyor. Buna göre 2019 yılında Türkiye’de dakikada 14 çocuk yoksullaştı.

Açıklanan rakamlar Türkiye’de çocuk yoksulluğunun 81 ilin 80’inin nüfusunu ayrı ayrı geride bıraktığını gösteriyor. Buna göre 7 milyon 417 bine ulaşan yoksul çocuk nüfusunu geride bırakan tek il İstanbul oldu.

Kız çocuklarının yoksullaşma oranı daha fazla

Kız çocuklarının toplam yoksul çocuklar içindeki oranı da arttı. 2017’de 3 milyon 410 bin olan yoksul kız çocuğu sayısı 2019'da yüzde 9 artarak 3 milyon 719 bine yükseldi. Türkiye’de 2019 itibariyle yoksullukla pençeleşen çocukların yüzde 51’ini kız çocukları oluşturuyor.

AKP iktidarında 19 yılda 712 bin 24 çocuk zorla 'evlendirilerek' istimar edildi. Bu çocukların 680 bin 593’ü kız çocuğuydu. Türkiye’de 19 yılda her hafta 689 kız çocuğu istimara uğradı."