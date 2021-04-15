CNN'in 'sınıra yığılan Rus tankları' dediği görüntü Ukrayna tankları çıktı

Herhangi bir kaynak göstermeden doğru olmayan iddialar ortaya atmak konusunda daha önce de bir çok vakaya imza atan ABD menşeli anaakım yayın organı CNN bu seferde hazırladığı "Özel Haber"inde Ukrayna'nın savaş hazırlıklarını "Rusya'nın sınıra yığdığı tankların görüntüleri" şeklinde verdi.

"Ukrayna sınırına demiryolu üzerinden yapılan Rus yığınağının cep telefonundan çekilen görüntüleri" şeklinde verilen videonun çekildiği yerin Ukrayna'nın en büyük kentlerinden Dnipro'daki bir tren istasyonu olduğunun farkedilmesi çok zaman almadı.

Öte yandan arkada Ukrayna ulusal renkleri sarı-maviye boyanmış trenlerin üzerindeki Ukrayna Devlet Amblemi olması yine CNN'i söz konusu haberi hazırlamaktan geri tutmadı.

Konuya ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Habere ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova şunları dedi:

"Sevgili CNN TV kanalı ve güler yüzlü personeli, haberlerinizi teyit etmek için zamanınız olmadığını anlıyoruz. Liberalizmin zaferi adına ideolojik mücadeleye o kadar derinden kapılmışsınız ki, aynı özveriyi Ukrayna tanklarının, Ukrayna demiryolu istasyonunda, Ukrayna tren vagonlarının önünden geçerken görüntülerini Rusya svaş hazırlıkları olarak yutturmaya çalışırken gösterememişiniz."

Zaharova, Moskova'daki CNN muhabirlerinin "Rusya’nın kamusal yaşamına katılmayı akllarından çıkarmaları ve mesleklerine biraz daha zaman ayırmaları" gerektiğini söyledi.

CNN söz konusu görüntüleri internet sitesinden kaldırdı ancak haberin videosu YouTube'daki resmi CNN kanalında hâlâ mevcut.