Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Ayasofya açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilmesine ilişkin soruyu da cevaplayan Kurum, "Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı" dedi.

Kurum şunları söyledi:

"1500 yıl önce ecdadımız eserimizi İstanbulumuza kazandırmış. Tabi biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz. Hem kültür bakanlığımız hem çevre ve şehircilik bakanlığımız olarak bizler yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme projeleri de yapıyoruz. Restorasyon projeleri yapıyoruz. Tarihi kültürel mirasımızı koruyacak tarihi eserlerimizi güçlendirecek projelerimizi geliştiriyoruz. Ayasofyamızda da çok yakında güçlendirme projesi yapıldı. Kategorik olarak Ayasofya'nın depreme hazırlık durumu iyi denebilir.

Ecdadımız, camilerimizde mihrapta iki tane döner mermer kütle vardır. En son ben Kütahya'ya gittiğimde de oradaki 500 yıllık camide hocamız anlatıyor. Diyor ki, herhangi bir deprem olduğu zaman diyor bu mermerler dönmüyor bile diyor. Eğer dönmezse diyor, biz binamız sola veya sağa hafif yatmış bunu anlayabiliriz diyor. Yani biz bunların hepsini takip ediyoruz.

Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yılda 80 bin can kaybetti. Kentsel dönüşümü ülkemiz için elzem. 1 milyon 350 bin konutun şimdiye kadar dönüşümünü sağladık.

Kanal İstanbul güzergâhında 500 bin yeni nüfus ön görüyoruz. İlave nüfus getirmiyoruz buraya. İstanbul'da 450 bin binanın acilen dönüştürülmesi lazım. E istanbul'da yer yok bir şekilde rezerv alanlar bulmak zorundasınız. Bizim bu 500 bin rezerv konutla birlikte şehrin içindeki çöküntü alanları dönüştürmek amacıyla kullanacağımız rezerv bir alandır.

Acil dediğimiz alanlarda dönüşüm projeleri başlattı. Sırf İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü başlattık. İnşallah 8. ayın 15'inde konutlarımızı vereceğiz."