Çayyolu’nda sosyal alanın yapılaşması mahkeme tarafından durduruldu

Ankara 13. İdare Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda, kamu yararına aykırı yüksek yapılaşma ön gören Çankaya İlçesi Koru Mahallesi 15555 ada 1 sayılı parselin "Teknik Altyapı Alanı" kullanımından "Özel Sosyal Altyapı Alanı" kullanımına dönüştürülmesi için alınan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha önce alınan kararları iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

"Gökçek dönemi plan değişikliklerine ilişkin davalarımız sonuçlanmaya başladı. Haklılığımız yargı kararlarıyla bir kez daha tescil ediliyor. Mahkeme iptal gerekçesinde bilirkişi raporunu göz önüne alınarak söz konusu plan değişikliğinin hukuka uygun olmadığını belirtmiştir. Yargı verdiği iptal kararıyla bilimi, tekniği ve kamu yararını gözetmiştir. Özel sosyal altyapı alanlarını kendi arka bahçelerine çevirmek isteyenlere ve ranttan ve beton severlere en güzel cevabı vermiştir. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz."

'İptal kararı kamu yararına adına sevindiricidir'

Candan, "Mahkeme dava konusu plan değişiklikleri eli ile bölgedeki teknik ve sosyal donatı dengesinin bozulduğu ve bu sebeple ilgili idari işlemlerin kamu yararına, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğunu ifade den bilirkişi raporunu esas almıştır. İptal kararı kamu yararına adına sevindiricidir" diye konuştu.

Candan ayrıca, bilim insanların dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların kendi arasında uyumsuzluk olduğu, alanda nihai olarak geçerli olan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.02.2018/169 sayılı kararına dayalı 1/1000 ölçekli imar planındaki imar durumunun "Özel Sosyal altyapı Alanı, E:0.30 Yen çok:2 Kat" iken, alanda nihai olarak geçerli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki imar durumunun "Özel Sosyal Altyapı Alanı, E:0.75 Yen çok:Serbest" olduğu, 5-dava konusu 15555/1 parselin 1/1000 ölçekli Mesa 1. Koru Sitesi Mevzi İmar Planı ve 73300/1 numaralı parselasyon planı eliyle oluşmuş Kamu Ortaklık Payı (KOP) alanı olduğu ilgili yatırımcı kuruluşça ileride kamulaştırılmak üzere oluşturulduğu, özele çevrilmesinin kamu yararı ile örtüşmediği" yönünde görüş bildirdiğini de hatırlattı.