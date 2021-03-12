Bursa'da TIR çok sayıda aracı altına alarak sürükledi: 3 ölü, 21 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşaldığı iddia edilen bir TIR'ın önünde seyreden çok sayıda aracı altına alarak sürüklediği zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9'u ağır 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada freni boşaldığı öne sürülen TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki araçlara çarpıp, altına alarak sürükledi.

DHA'nın haberine göre kazada çok sayıda araç TIR'ın çarpmasıyla demir yığınına döndü. TIR ise araçlara çarpmasının ardından güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 20 yaralı, hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.