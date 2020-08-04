Bütçeden karayollarına altı ayda 21,3 milyar TL aktarıldı

İktidarın yatırım tercihlerinde ilk sırayı alan karayolu ve köprü inşaatlarının bütçeye yükü her yıl daha da büyüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) Hazine yardımı ve sermaye transferi olarak altı ayda 21,3 milyar TL ödenek aktarıldı.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, müteahhitlere 10 milyarı TL’yi aşkın ödeme yapma zorunluluğu ile yaz aylarına giren Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Haziran ayında 6,1 milyar TL sermaye transferi yapıldı. 70’e yakın özel bütçeli kuruluşa verilen 6,9 milyar TL’lik Haziran ayı ödeneğinin tamamına yakını KGM aracılığıyla müteahhit ödemelerine gitti. Böylece 2020’nin ilk altı ayında tüm kuruluşlara yapılan 20,2 milyar TL’lik ödenek toplamından 15,9 milyar TL’si köprü ve yol harcamaları için ayrıldı.

Sermaye transferinin yanı sıra Hazine yardımında da KGM, diğer kuruluşları geride bıraktı. Altı ay sonunda genel müdürlük, özel bütçeli idarelerin tümüne yapılan 8,4 milyarlık Hazine yardımından da 5,4 milyar TL aldı. Haziran ayı içinde bu tutardan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yapımcı firma İÇTAŞ-Astaldi Konsorsiyumu’na verilen araç garantileri çerçevesinde 1,8 milyar TL’lik ödeme yapıldığı bildirildi.

KGM ilk sıraya yerleşti

Bu ödeneklerle KGM, 70’e yakın özel bütçeli idare arasında her yıl ilk sıraya yerleşti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, bölge kalkınma idareleri ve İşsizlik Fonu gibi özel bütçeli kurumların aldıkları yardım ve sermaye transferi tutarı, KGM’nin aldığının çok gerisinde kaldı. Diğer kurumların aldıkları ödenekler 0-1,5 milyar TL arasında değişti. En yüksek tutar KGM’den sonra 1,5 milyar TL ile TÜBİTAK’a aktarıldı.

Kamu-özel işbirliği projeleri ile şirketlere araç ve yolcu garantili sözleşmelerle otoyol, köprü ve tünel yaptırılmaya başlanan 2010 yılından bugüne bütçeden sermaye transferi ve Hazine yardımı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne aktarılan ödenek toplamı 183,5 milyar TL oldu. 2011 yılında toplam 13 milyar lira olan bu tutar 2019’da 32,2 milyar TL’ye çıktı.