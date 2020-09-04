‘Bu kadar da olmaz… Test sonuçları sisteme girilmiyor, Bakanlık seyrediyor’

Özel sağlık kuruluşlarının ve test yapan merkezlerin, şirketler için yaptıkları Covid-19 test sonuçlarını sisteme girmediği iddiası uzun süredir konuşuluyordu.

Bu konuda şu ana kadar onlarca haber çıkarken, Bakanlık tarafından tek bir açıklama yapılmamıştı.

1 Eylül’de Bakanlık bu durumu ilk kez resmen itiraf ederken, önceki gün Bakan Koca da konuya ilişkin ilk doğrulama açıklamasını yapmış oldu.

En az bir aydır sisteme girmiyorlar!

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1 Eylül tarihinde, Covid-19 PCR testi çalışan tüm kuruluşlara bir yazı gönderdi. Yazıda filyasyon çalışmalarının etkili olarak yapılabilmesi için laboratuvar istemlerinin bakanlığın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden, test sonuçlarının girişinin ise ilgili kuruluş tarafından Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Yazının devamında bu hatırlatmanın nedenine ilişkin de çarpıcı bir itiraf yer aldı. PCR testi çalışma izninin, bünyesinde ruhsatlı mikrobiyoloji laboratuvarı olan tüm kuruluşlara verildiği, 8 Ağustos 2020’den bugüne kadar bazı sağlık kuruluşlarının çalıştıkları test sonuçlarını sisteme kaydetmedikleri ifade edildi.

Yani bir aydır yapılan binlerce testin sonucu hiçbir şekilde sisteme girilmemişti.

Bu itirafın ardından dün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu durumu doğruladı ve “gerekli önlemleri aldıklarını” ileri sürdü.

Peki, Şehir Hastanesi’nde ne oluyor?

Bakanlık açıklamasında özel kuruluşlara atıf yapılırken, soL’da önceki gün yer alan haberde, benzer bir tablonun şehir hastanelerinde de yaşandığına işaret edildi.

Konuya ilişkin soL'a bilgi veren bir sağlık emekçisi, özel firmaların iş yerlerinde Covid taraması yaptıklarını ve sürüntüleri şehir hastanesi merkez laboratuvarına gönderdiklerini aktardı.

Buraya dışardan gelen numunelerin kayda geçmediği iddia edilirken, sonuçların hemen aynı gün çıktığı, hastanedeki hastalardan alınan numunelerin sonuçlarının ise daha uzun sürede çıktığına dikkat çekti.

AKP’nin şehir hastanelerini yapan şirketlere kâr kapısı olarak teslim ettiği başlıklardan biri bilindiği üzere laboratuvar hizmetleri.

‘Bu kadar da olmaz’

Bakan Koca’nın itirafının ardından sosyal medya hesabından bir tepki açıklaması yapan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, test konusunda yaşanan skandalı soL’a değerlendirdi.

Bu konuda yapılan itirafın gerçekten enteresan olduğunu, sorumlunun sanki başkalarıymış gibi davranıldığını söyleyen Bacaksız, “Bu kadar da olmaz. Bu işin başındaki isim sensin, denetme yükümlülüğün var. Çıkıyorsun testlerden ilave ücret alınıyor, pozitif vakalar sisteme girilmiyor diyorsun. Soruyorum, özel kuruluşlar kayıtları işleyemiyor mu? İşleyemiyorsa neden? Bilinçli olarak işlenmiyorsa şu ana kadar nasıl bir yaptırım uygulandı?” diye sordu.

'Sanki Türkiye'de değil de başka ülkede yaşanıyor gibi davranıyorlar'

Bu kadar ciddi ve milyonlarca kişinin sağlığını ilgilendiren bir konuda böylesi bir sorumsuzluğun nasıl yapılabildiğini anlamanın güç olduğuna vurgu yapan Bacaksız, “Bakan bunu rutin, sıradan bir şeymiş gibi açıkladı. Sanki hiç sorumluluğu yok. Sanki bu özel sağlık kuruluşları bizim ülkemizde değil de başka ülkelerde faaliyet gösteriyor. Gerçekten bu kadar da olmaz. Milyonların sağlığını ilgilendiren test sonuçları açıklanmıyor, Bakanlık bu durumun yaşandığını biliyor, yaptırım uygulamıyor ve her şeyi seyrediyor” dedi.