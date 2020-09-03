‘Özel firmaların şehir hastanesine ilettiği testlerin sonuçları kayda girmiyor’ iddiası

Salgının başından bu yana açıklanan "resmi" verilere yönelik şüpheler sürerken, özellikle son dönemde Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı eleştirileri iyiden iyiye artmış durumda.

Birçok kentten gelen salgın verileri, Bakan Koca'nın açıkladığı ülke geneli verilerinden daha yüksek çıkarken, testlerin kayda girip girmediği de ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

Konuya ilişkin soL'a bilgi veren bir sağlık emekçisi, özel firmaların iş yerlerinde Covid taraması yaptıklarını ve sürüntüleri şehir hastanesi merkez laboratuvarına gönderdiklerini aktardı.

Buraya dışardan gelen numunelerin kayda geçmediği iddia edilirken, sonuçların hemen aynı gün çıktığı, hastanedeki hastalardan alınan numunelerin sonuçlarının ise daha uzun sürede çıktığına işaret etti.

Şehir Hastanesi kâr ediyor, bilgileri saklıyor

Ortaya atılan bu iddia şehir hastanelerinin en tartışmalı başlıklarından birini yeniden gündeme getirdi.

AKP’nin şehir hastanelerini yapan şirketlere kâr kapısı olarak teslim ettiği başlıklardan biri bilindiği üzere laboratuvar hizmetleri.

Söz konusu iddia, bu hizmetten kar eden şehir hastanesinin, aynı zamanda “patron müşterilerinin” isteği doğrultusunda bu bilgileri sisteme girmediği ve bir sağlık sorununa neden olduğunu gösteriyor.