'Boğaziçi’nde direniyoruz, Türkiye’de umudu yeşertiyoruz'

Boğaziçi Üniversitesi Sosyalist Fikir Kulübü'nün 14 Ocak akşamı gerçekleştirdiği etkinliğe Dayanışma Meclisi'nin üyeleri Fatih Yaşlı, Barış Terkoğlu, Aydemir Güler, Ceyda Karan ve Celal Kadri Kınoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte Boğaziçi'ne yapılan rektör ataması, AKP' nin son yıllardaki sistematik usulsüzlükleri, üniversitelere yapmaya çalıştığı saldırı ve üniversite gençliği ve akademi tarafından bunun nasıl göğüslenmeye çalışıldığı konuşuldu.

Etkinlikte ilk olarak söze başlayan Barış Terkoğlu, Boğaziçi’ne yapılan atamanın ülkenin geri kalanının siyasi atmosferinden bağımsız olmadığını vurguladı.

Sonrasında söz alan Fatih Yaşlı ise üniversitelere müdahalenin kısa tarihini çizerken bu müdahalelerin neoliberalizm ve piyasalaşma ile olan bağlarını ortaya koydu.

Boğaziçi eylemlerine yönelik iktidar tarafından yapılan ikinci Gezi benzetmelerini yorumlayan Aydemir Güler ise, 2013'teki Gezi eylemlerinin temel probleminin Türkiye'nin örgütsüzlüğü olduğunu söyledi. Güler, "Boğaziçi'nde yaşananlar çok heyecan verici, çok öğretici ancak Gezi için söylenen handikap genelde üniversite gençliği, özelde Boğaziçi için de geçerli. Eylemlilik, tepki çok güzel ama temel problemimiz bunu nasıl toplumsal bir örgütlülüğe dönüştüreceğimiz olmalı, kalıcı olan bu" dedi.

Ceyda Karan ise ABD'de son yaşanan olayları ve gençlikte oldukça yaygın olan ABD'ye kaçış hayalini değerlendirirken Amerika’da da gençlerin yoksullaşmasına ve asıl olması gerekenin kaçış planları değil bulunduğumuz yerde mücadele etmek olduğunu vurguladı.

Tiyatro sanatçısı Celal Kadri Kınoğlu ise gençlik mücadelesini değerlendirirken gençliğin politizasyonunda sanatın öneminin altını çizdi.

Etkinlikte Boğaziçi eylemlerini başlangıç noktasından ileri taşıyacak olan şeyin salt kayyum rektör tartışması değil, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin örgütlülüğü olacağı vurgulandı.

Yoğun ilgi gören etkinlik katılımcıların katkı ve sorularıyla sonlandı.

Etkinliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: