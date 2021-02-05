Boğaziçi eylemleri sonrası Altun'un 'troll' ekibi ifşa edildi

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Çok sayıda kentte yapılan destek eylemlerindeki polisin şiddeti de gündemde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi'ndeki polis saldırısı sonrası "Devletimiz hem güçlü hem de adildir" açıklamasında bulunmuştu. Altun "What’s happening at Boğaziçi?" (Boğaziçi’nde ne oluyor?) notuyla İngilizce konuştuğu bir video yayınlamış, öğrencileri "küçük ve radikal bir grup" olarak nitelendirerek "İfade özgürlüğü ve barışçıl protesto hakkıyla 'ilgiliymiş gibi' davranmayı bırakalım” diye yazmıştı.

Altun'un Twitter paylaşımının altında çok sayıda kişinin destek mesajları paylaştığı görülmüştü.

Hesaplar sahte çıktı

Profillerin araştırılmasının ardından çok sayıda hesabın sahte olduğu ortaya çıktı. “farkobVEVO” adlı Twitter kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğraflarının alındığını ve sahte hesaplar açıldığını tespit etti.

Sosyal medya kullanıcısı “farkobVEVO” Altun'un paylaştığı videoyu yaymaya çalışan hesapların sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yaptığı araştırmaları Twitter hesabından fotoğraflar ile birlikte paylaşan kullanıcı, araştırdığı hesapların sahte olduğu ve hesaplarda kullanılan fotoğrafların gerçek sahiplerinin ve isimlerinin farklı olduğunu tespit etti.