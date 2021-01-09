Boğaziçi dayanışması sürüyor: 'Aydınlatmak bizim elimizde!'

Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'ya tepkiler sürüyor.

Boğaziçi Dayanışması, rektöre karşı "Kayyumcu, antidemokratik zihniyete karşı çıkmak için ışıkları açıp kapatıyoruz ve tencere tava çalıyoruz! Tüm İstanbul'u bugün 21:00'de eyleme davet ediyoruz. Dün Hisarüstü bugün tüm İstanbul!" eyleme çağırdı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de "Aydınlatmak ya da karanlığa terk etmek bizim elimizde!" diyerek eyleme destek olmaya çağırdı.

Aydınlatmak ya da karanlığa terk etmek bizim elimizde! https://t.co/ZxgSMC1EDF — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) January 9, 2021

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri ve yurttaşlar da Boğaziçi öğrencilerine destek açıklaması yapmıştı.

Söz konusu eylem İstanbul'un farklı yerlerinde geniş katılım gördü.