Birlik Sendikası: Özel okul patronlarını uyarıyoruz!

Birlik Sendikası, özel okullarda öğretmenlerin zorla ücretsiz izine çıkarılması için sözleşme imzalatılması, kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmasına rağmen öğretmenlerin tam zamanlı çalıştırılması, primlerin eksik yatırılması ya da hiç yatırılmaması gibi sorunlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sendika, patronların karşısında öğretmenlerin yalnız olmadığını vurgularken, "Sendika olarak bu süreçte öğretmenlerin ve özel okullarda çalışan emekçilerin karşılaşacağı tüm hak gasplarının takipçisi olacağımızı bildiririz" dedi.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

Özel okul patronlarını uyarıyoruz!

Özel okullarda yaşanan tüm sorunlara karşı örgütleniyoruz ve patronlara öğretmenlerin yalnız olmadığını ilan ediyoruz.

Geçtiğimiz mart ayında ülkemizde eğitime ara verilmesiyle birlikte, özel okullarda birçok hak gaspı yaşandı. Salgın dönemiyle beraber, devletin zaten patronlar lehine zayıflamış olan kontrol mekanizmalarının tamamen ortadan kalkmış olması, özel okullarda öğretmenlerin yaşadığı sorunları da katladı.

Patronların öğretmenlere ve diğer çalışanlara yönelik yaptığı hak ihlalleri şu şekildeydi:

Öğretmenlere, zorla ücretsiz izine çıkarılması için sözleşme imzalatılması;

Ücretsiz izin ödeneğinden faydalanılmasına rağmen online olarak öğretmenlerin çalıştırılması;

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmasına rağmen öğretmenlerin tam zamanlı çalıştırılması;

Sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması;

Ödenekler dışında çalışanlara hak ettikleri ücretlerin yatırılmaması;

Eylül ayında yeni dönemin başlamasına rağmen, kırtasiye parası olarak da bilinen, eğitim öğretim ödeneklerinin hala ödenmemiş olması...

Gelinen noktada hükümetin salgını yönetememesi ile eğitim öğretim hizmetlerinin yeniden online olarak verileceği kararlaştırılmış olup sendika olarak bu süreçte öğretmenlerin ve özel okullarda çalışan emekçilerin karşılaşacağı tüm hak gasplarının takipçisi olacağımızı bildiririz.

Bu süreçte yaşanabilecek tüm hak ihlallerini öngörüyor ve patronları uyarıyoruz!

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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