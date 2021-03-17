Birçok habere erişim engeli: Berat Albayrak'ın yengesi kendi sözlerinden mi rahatsız oldu?

Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın eşi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hafize Şule Albayrak, hakkında soL'da çıkan üç haberin de yer aldığı çok sayıda habere erişim mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmesini sağladı.

Albayrak, söz konusu erişim engeli talebinde hakkındaki haberlerin gerçeğe aykırı olduğunu, aşağılama, hedef gösterme ve küçük düşürme amaçları taşıdığını öne sürerken, "talebe konu haber içeriklerinde yer verilen ifadelerin müvekkili tarafından hiçbir yerde ve zamanda dile getirilmediğini, ima dahi edilmemiş birtakım ifadeler ve açıklamaların sanki müvekkili tarafından dile getirilmiş gibi yansıtıldığını, müvekkilinin töhmet altında bırakılmaya ve şaibe oluşturulmaya çalışıldığı" ifade edildi.

Peki, bu sözler kime ait?

Konuya ilişkin soL'da yer verdiğimiz haber ve "gerçeğe aykırı ifadeler" olarak tanımlanan sözler şöyleydi:

Laikliği savunmak ile IŞİD'in yöntemleri arasında bağlantı kurmayı deneyen, oldukça saldırgan bir üslupla laikliği savunanlara "laikçi misyonler" denilen, "dini haklara baskı" gibi zorlama mağduriyetlere işaret edilen yazının, Marmara Üniversitesinin resmi Facebook sayfasından paylaşılması dikkat çekti.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ zihniyeti kendini ne kadar hakikatin sözcüsü sanıyorsa, laikçi misyonerler de aynı şekilde hakikatin kendileriyle birlikte olduğunu varsayar. Laikçilik de DEAŞ’çılık da topluma yönelen yüzü bakımından yıkıcıdır, her ikisi de egemenlik sevdasındadır."

Öte yandan Albayrak'ın hiçbir şekilde kullanmadığı öne sürülen ifadeler ise Star gazetesinde yayımlanan yazıda aynen duruyor:

Mahkeme neyi inceledi?

Albayrak'ın talebini kabul eden İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, soL'un üç haberinin de aralarında yer aldığı çok sayıda habere erişim engeli kararı aldırttı.

Ancak haberlerimizden birinde Albayrak'ın adı sadece şu şekilde geçiyordu:

Kurucu ortakları Mehmet Kaya, İsmail Bayazıt, Serdar Özer Öztürk ve Abdullah Buladı olarak görünen şirketin, daha önce hizmet verdiği müşterileri şöyle: AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, yöneticileri arasında Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Berat Albayrak'ın yengesi Şule Hafize Bayraktar'ın da bulunduğu KADEM adlı dernek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TOKİ...

Yani söz konusu başvuruyla hiçbir ilgisi olmayan, içinde sadece Şule Albayrak'ın adının geçtiği bir haberimize de "paket" kapsamında hiçbir inceleme yapılmadan erişim engeli getirilmiş oldu.

Bu durumda, yazıdaki ifadeler de ortadayken Albayrak'ın "talebe konu haber içeriklerinde yer verilen ifadelerin müvekkili tarafından hiçbir yerde ve zamanda dile getirilmediğini, ima dahi edilmemiş birtakım ifadeler ve açıklamaların sanki müvekkili tarafından dile getirilmiş gibi yansıtıldığı" iddiası ve bu iddiayla üç ayrı habere erişim engeli getirilmesi dikkat çekti.