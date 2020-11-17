Bilim Kurulu Üyesi: Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, dün olağanüstü toplanan kurulda hangi yasakların tartışıldığını ve bugün Kabine Toplantısı sonrası hangi yasakların çıkacağını açıkladı.

'Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor'

"Gerçek vaka sayıları bize de verilmiyor. Tabloya bakmakla yetiniyoruz" diyen Prof. Dr. Özlü, "Açıklanan rakamlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum" diye konuştu.

'Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur'

A Haber'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Özlü, "Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor" dedi. Özlü, "Tabii ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibarıyla bazı uygulamalardan haberimiz olur" şeklinde konuştu.

'Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir'

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı.

Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak.

Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor.

Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor.

Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir."

Bilim Kurulu üyelerine istifa çağrısı yapılmıştı

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), koronavirüs salgınına karşı oluşturulan Bilim Kurulu'nun üyelerine istifa çağrısında bulunmuştu.

BAA açıklamasında, "Geldiğimiz aşamada iktidar açısından sermayenin çıkarları öylesine öne çıkmıştır ki kurulun bugünkü yapısı ve işleyişinden bilimsel ve toplumcu çözümler çıkması olanaksızlaşmıştır. Bilim Kurulu’ndaki bilim insanlarını bu koşullarda hemen istifaya çağırıyoruz. Bugün istifa ederek bilimi ciddiye almayanlara anlamlı bir uyarı yapmış olursunuz" denilmişti.

BAA'nın açıklamasının tamamını buradan okuyabilirsiniz.