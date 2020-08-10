Belarus'ta seçim sonuçları protesto edildi

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimini sandık çıkış anketi sonucuna göre Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasının ardından ülke genelinde on binlerce kişi sokağa çıktı.

DW'de yer alan habere göre, polis göstericilere sert şekilde müdahale etti. Başkent Minsk'te güvenlik güçleri protestoculara karşı TOMA, plastik mermi ve sis bombası kullandı. Çıkan olaylarda pek çok kişi yaralandı. Yaralı ve gözaltı sayıları konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Seçimlerle ilgili kesin olmayan ilk resmi sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor. Ancak yaşanan gerginliğin ardından açıklamanın saati henüz kesinlik kazanmış değil. Devlet Başkanı Lukaşenko seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmazken, İçişleri Bakanlığı'nda bir kriz toplantısı düzenlendi.

'Gerçeklikten uzak'

Muhalefetin devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın sözcüsü Anna Krasulina "Böylesi bir seçim sonucu kabul edilemez" diye konuştu. Resmi tahminlere göre Lukaşenko'nun oyların yüzde 80'ini aldığından yola çıkıldığına dikkat çeken Krasulina "Bu, gerçeklikten çok uzak" diye konuştu.

Kamu yayın organlarında yer verilen açıklamalarda dün gece yaşanan olayların kontrol altına alındığı, göstericilerin dağıldığı belirtildi. Ülke genelindeki birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerinde kaç kişinin gözaltına alındığı ile ilgili açıklama ise yapılmadı. İnsan hakları örgütü Vesna'dan yapılan açıklamada dün gece sadece Minsk'te 50'den faza göstericinin gözaltına alındığı, bu rakamın ülke genelinde ise 120 olduğu kaydedildi.