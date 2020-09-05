Barış Terkoğlu ile istismarcı Uşşaki tarikatı üzerine: Devlette müritleri var!

AKP destekli bir tarikat daha yine bir çocuk istismarı haberiyle gündeme geldi.

İstismar haberiyle gündeme gelen son tarikat olan Uşşakiler üzerine, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile konuştuk.

Terkoğlu, "Ben bu grubun devlette Menzil gibi Hakyol gibi örgütlü olduğunu düşünmüyorum. Ama çok basit bir aramayla bu tarikat liderinin devletin zirvesindeki birçok kişiyle irtibatının olduğu görülebilir. Açılışlarda protokole oturtulan, kurdela kestirilen bir isim. Haliyle emin olun bunun devlette müritleri var" ifadesini kullandı.

'Bu olay bir babanın olayın örtülmesini kabul etmemesi sayesinde ortaya çıktı'

Tarikat ve cemaatlerde taciz ve istismar haberleri sürekli gündeme geliyor, birçoğu dokunulmaz olduğu için gündeme bile gelmiyor. Gündeme gelenlerden bir bölümü de çok kısa süreli yargılamaların ardından "aklanıyor". Bir tarikat şeyhinin istismar suçlamasıyla tutuklanması sonrası bu soruyu sormak tuhaf olsa da arkasında başka hesaplaşmalar da var mı bu adımın diye sorsak?

Ben buradaki vakanın ortaya çıkmasının tarikat savaşı sayesinde olduğunu düşünmüyorum. Zira Şeyh Nurullah önceki hafta perşembe günü gözaltına alındı. Biz ise sonraki hafta salı gecesi bu haberi yapabildik. Bunun sebebi maalesef istismarın hem yargı hem de yıllardır bu tarikatle birlikte davrananlar tarafından duyurulmamaya çalışılmasıydı. Ortaya çıkarmak için çok uğraştık. Zaman zaman tarikatler arası savaş nedeniyle çeşitli bilgilere vakıf olsak da bu meselede 21 yıldır tarikatte olan bir babanın olayın örtülmesini kabul etmemesi sayesinde ortaya çıktı.

'Emin olun devlette müritleri var'

Kasımpaşa merkezli olarak ortaya çıkan ve büyüyen bir tarikattan söz ediyoruz. Tarikatların özellikle AKP iktidarında devletin çeşitli kademelerinde güç kazandığı biliniyor. Bu tarikatın devlet içinde hedef aldığı, örgütlendiği alanlar var mı?

Elbette var. Ben bu grubun devlette Menzil gibi Hakyol gibi örgütlü olduğunu düşünmüyorum. Ama çok basit bir aramayla bu tarikat liderinin devletin zirvesindeki birçok kişiyle irtibatının olduğu görülebilir. Açılışlarda protokole oturtulan, kurdela kestirilen bir isim. Haliyle emin olun bunun devlette müritleri var.

'Son dönemde iktidarı açık bir şekilde destekliyorlardı'

AKP ile zik zaklı bir ilişkisi olduğu biliniyor bu tarikatın. Erdoğan'ı padişah ilan ettikleri de oldu, misyonunu tamamlandığını söyledikleri de. Ankara'da koca bir külliye inşa eden bu tarikatın AKP ile bağına ve son dönemdeki ilişkisine neler söylersiniz?

Sizin de söylediğiniz gibi zaman zaman eleştiriyorlar. İlgi gördükleri oranda da destekliyorlar. Tarikatlerin birçoğunun tavrını iktidardan aldıkları pay belirliyor. FETÖ için nasıl geçerliyse Menzil için de Uşşakiler için de geçerli. Ancak son dönemde bu tarikat iktidarı açık bir şekilde destekliyordu.

İtiraf var, tutuklama var, her şey ortada... Yine de yayın yasağı, engelleme geliyor habere. Nasıl bir gerekçe ile yayın yasağı geldi bu habere ve ne söylemek istersiniz bununla ilgili?

Burada çok açık bir şekilde yargı mensuplarının olayı örtme çabası var. Bakın mahkeme kararı bana geldikten sonra saatlerce anlamaya çalıştık. Bir kere erişim engeli vermeye çalıştıkları mahkeme kararını bile doğru yazamamışlardı. Öte yandan "aynı konuda bundan sonra yapılacak haberlere" de erişim yasağı getiriyordu. Yargı, tecavüzcü "hatırlı" ise olayın konuşulmasını istemiyor. Bunu da "gizliliği ihlal" gibi sudan bir bahaneye dayandırıyor. Oysa ben bundan birkaç ay önce tutukluyken iddianamemi yazan savcılar kendi elleriyle yandaş medyaya bilgi ve belge veriyordu. Yargı Türkiye'nin en güvenilmez kurumu olarak beni artık şaşırtmıyor.

'Bu konuda en talihsiz olanlar çocuklar'

Tarikatlerle ilgili bu tür taciz, tecavüz, istismar olayları artık o kadar sık gündeme gelir oldu ki... Bunun kaynağında ne var sizce? Ve tabii çözüm yolu için ne yapılabilir.

Bakın taciz, tecavüz, istismar her yerde var ve her görüşün sorunu. Ancak tarikat yapılanmaları cinselliği sert bir tabu söylemiyle sunarken, içlerindeki taciz, tecavüzleri normalleştiren bir hayat sürüyorlar. Aklını bir şeyhe, bir hocaya teslim edenler, yat deyince yatanlar, kalk deyince kalkanlar kaçınılmaz olarak emir verenlerin arzularının nesnesi haline getiriliyor. Bu konuda da en talihsiz olanlar çocuklar. Zira kendilerini savunamıyorlar. Hatta istismara uğradıklarını bile anlamıyorlar. Daha beteri, bu tarikat yapıları kimi dini söylemleri kendilerine alet ederek çocuk istismarını meşru bir şeymiş gibi sunuyor. İşte bakın Uşşaki şeyhine kendi yaptığını dinsel bir kılıf içine sarmış. Badeci şeyhte de Fıkıh Der'de de hep böyle. Haliyle biz kendi bedeni hakkında özgür karar veren insan olmak istiyorsak yurttaşlarımızı bu ağdan kurtarmamız lazım.

