Avrupa'ya soL Bakış programına bu hafta Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Eren Korkmaz ile İngiltere'de yaşanan güncel gelişmeleri konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: İngiltere'de neler oluyor?
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış: İngiltere'de neler oluyor?
sol TV'de bugünkü konuğumuz Dr. Eren Korkmaz.
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış programına bu hafta Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Eren Korkmaz ile İngiltere'de yaşanan güncel gelişmeleri konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: İngiltere'de neler oluyor?