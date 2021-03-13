Avrupa'da kadına yönelik şiddet artıyor

Alman Aile Bakanlığı geçtiğimiz yılın Kasım ayında ev içi şiddet vakalarının 2015 yılından bu yana sürekli artış halinde olduğunu açıklamıştı. Bakanlığın verilerine göre Almanya’da ortalama her üç günde bir kadın öldürülüyor.

İstatistiklere göre Almanya’da yaşayan her üç kadından biri hayatlarinda en az bir defa cinsel taciz ve/veya fiziksel şiddet görüyor. Ülkede kadına yönelik şiddet vakaları son bir yılda yüzde 10 arttı. Aile Bakanlığı tarafından oluşturulan kadına yönelik şiddeti ihbar hattına gelen şikayetler günden güne artıyor.

Avrupa’da kadınlar sosyal eşitsizliğin de en büyük mağduru

Hollanda, Fransa ve Almanya’da yaşayan kadınlar, erkeklere göre ortalama yüzde 20 daha az ücret alıyor. Ayrıca kadınların yaptığı iş başvuruları da erkeklere kıyasla büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılan kadınların sayısı da yine erkeklere göre çok daha yüksek.

soL TV’de yayınlanan Avrupa’ya soL Bakış programında bu hafta Avrupa’nın farklı ülkelerinden katılımla, Avrupa’da kadının yaşadığı her türlü cinsel istismar ve ayrımcılık masaya yatırıldı. Hollanda’da yaşayan mühendis Gamze Özdemir Wigman, Hollanda’da her 8 kadından birinin cinsel taciz ve şiddete maruz kaldığını belirtti.

Nazlı Cihan ise Almanya’da salgın döneminde kadın sığınma evlerine yapılan başvurularda yüzde 30’luk artışın olduğunu söyledi. Programın diğer konuğu Tuğça Şener de özellikle akademi alanında şahit olduğu ötekileştirme ve kadın düşmanlığını aktardı.

Programın son bölümünde kadın imajının Alman Demokratik Cumhuriyeti ve Federal Almanya’daki farklılıkları anlatıldı.

Programın tamamını izleyebilmek için: