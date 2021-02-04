Atatürk heykelini hurda diye sattılar

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulu tarafından bir süre önce yapılan hurda satışı ihalesinde, Atatürk heykelinin de hurda diye verildiği öğrenildi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde görüntülen Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker, “Burası Tekkeköy Hurdacılar sitesi. Samsun’da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. yazıklar olsun size. Gerekeni yapacağız” diye yazdı.

'Heykel satışta, pazarlık yaptık...'

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli yaptığı açıklamada, “Ulu Önderimizin büstü hepimizin bildiği gibi Tekkeköy Hurdacılar sitesinde durmaktadır. Bu heykel maalesef satıştadır ve Biz ve birçok kişi pazarlığını yapmıştır. Almaya gideceğiz. Pazarlığı yapıldı. Şehrimizin güzel bir noktasına yerleştireceğiz. Atakum Belediye Başkanımız Sevgili Cemil Deveci de sahip çıktı. Tadilata gönderilen heykele paha biçilmez, biçildi. Keşke bir hurdacıya değil, Güzel Sanatlar Fakültesine gönderilseydi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan hurdacının, Atatürk’ün heykeli için hurdacının 5 bin istediği ileri sürüldü.

Emniyet'ten 'tadilat' açıklaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklama, “Atakum İlçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır” denildi.

Ancak, heykelin bulunduğu yerin hurdacıya ait olduğu tespit edildi.