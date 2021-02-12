'Artık felaketleri izlemeyelim'

İzmir Çeşme'de dün 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortuma ilişkin TKP Çeşme Örgütü'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Evet, hortum bir doğa olayıdır. Öte yandan doğa olayını tetikleyip felaket boyutunu arttıran da doğal dengenin bozulmasıdır. Kapitalizm üretim yaparken var olanı talan etmektedir. Bu düzenin bir tek önceliği vardır: Daha fazla kâr etmek" ifadesini kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Geçmiş Olsun Çeşme...

Artık Felaketleri İzlemeyelim

Dün akşam Çeşme’de yaşanan hortum nedeniyle yaralanan ve zarar gören yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Evet, hortum bir doğa olayıdır. Öte yandan doğa olayını tetikleyip felaket boyutunu arttıran da doğal dengenin bozulmasıdır. Kapitalizm üretim yaparken var olanı talan etmektedir. Bu düzenin bir tek önceliği vardır:

Daha fazla kâr etmek.

Sermaye düzeni, yaşanan her olayı felaket boyutuna taşımaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Küba’da da kasırga ve hortumlar oluyor. ABD’de ciddi sayıda insan yaşamını kaybederken, Küba’da ise neredeyse hayatını kaybeden olmuyor. Kaynakların halk için kullanıldığı ve örgütlü bir toplumda, doğa olayları felakete dönüşmüyor.

Örnekler çoğaltılabilir.

İşte bu güzel örnekleri çoğaltmak hepimizin elinde.

Ya da felaketlerin boyutunun artarak devam etmesini izlemek.

Gelin bu felaketleri izlemeyelim.

Çünkü SOSYALİZM dünya için ekmek kadar, su kadar acil ve önemlidir.

Bu düzeni değiştireceğiz.

İşte o zaman, “geçmiş olacak”.

TKP Çeşme Örgütü