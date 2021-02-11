Çeşme'de hortum çıktı: Yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan hortum sonucunda maddi hasar ve yaralanmaların meydana geldiği belirtildi.

Haber Merkezi

İzmir'in Çeşme ilçesinde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çıkan hortum sonucunda Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında konteyner, araç ve vinç direğinin devrildiğini, bazı evlerin çatılarınınsa uçtuğunu açıkladı. Hortum sonucunda bazı yurttaşların yaralandığı bildirildi.

Hortumun çıktığı yerde belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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