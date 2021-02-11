Çeşme'de hortum çıktı: Yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum meydana geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, çıkan hortum sonucunda Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında konteyner, araç ve vinç direğinin devrildiğini, bazı evlerin çatılarınınsa uçtuğunu açıkladı. Hortum sonucunda bazı yurttaşların yaralandığı bildirildi.
Hortumun çıktığı yerde belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.
Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında, aşırı yağış ve fırtınayla birlikte meydana gelen hortumda, konteyner ve vinç direği devrildi, bazı evlerin çatıları ise uçtu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz olay yerinde, gereken çalışmaları yapıyor. pic.twitter.com/rwVD6YG4e3— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) February 11, 2021