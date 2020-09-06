Arjantin'de Covid-19 hastası akademisyen çevrimiçi ders verirken yaşamını yitirdi

45 yaşındaki Paola Di Simone, Arjantin Girişim Üniversitesi (UADE), Buenos Aires Üniversitesi ve Torcuato Di Tella Üniversitesi'nde siyaset bilimi dersleri verdi. Di Simone koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen hâlâ vermeye devam ettiği sanal ders esnasında öldü. Çarşamba günü yapılan derste öğrencileri, akademisyenin nefes almakta zorlandığını fark etti ve ambulans çağırabilmek için adresini paylaşmasını istedi. Simone, ölmeden önce sadece "Yapamam" diyebildi.

Ölümü Çarşamba günü meydana geldi ve bir gün sonra meslektaşları ve öğrencileri tarafından sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna açıklandı. Özel bir üniversite olan UADE bir taziye bildirisi yayımladı ancak üniversite, dört haftadır koronavirüs hastası olmasına rağmen Paola Di Simone'nin neden derslere girmeye devam ettiğine dair hiçbir şey söylemedi.