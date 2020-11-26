Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi

Arjantin'de efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından 3 günlük yas ilan edildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın ölümünün ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Bizi dünyanın en yüksek noktalarına taşıdın ve bizi çok mutlu ettin. Sen en iyisiydin. Bizimle olduğun için teşekkürler Diego. Hayatımız boyunca seni özleyeceğiz" yazdı.

Hükûmet sözcüsü, cumartesi günü başkanlık sarayında Maradona için bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Başkent Buenos Aires'teki dijital reklam panolarında ve metro ile otobüslerdeki tabelalarda, "Teşekkürler Diego" ifadesi yer aldı.

Arjantinliler, gece boyunca efsane futbolcuyu sokaklarda andı.