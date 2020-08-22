Arap aşiretleri Suriye'deki ABD'li işgalcilere karşı harekete geçecek

Ağustos ayının başlarında Arap aşiretleri, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanlarını Suriye’nin Deyrizor’daki aşiret liderlerine suikast düzenlemekle suçladı ve SDG birliklerine kuzeydoğu ilinden çekilmeleri için bir ay süre tanıdı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Halep kentindeki Arap aşiretlerinin önde gelen üyeleri, ABD'li işgalciler ve ABD destekli SDG militanlarıyla mücadele etme sözü verdiler.

Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ABD askerleri ve müttefiklerine karşı halk direnişini desteklemeye hazır olduklarını duyuran aşiret liderleri ayrıca SDG'yi ve diğer militan grupları Suriye'nin kaynaklarını çalmakla suçladılar.

Aşiretler, Suriye topraklarını ABD destekli militanlardan kurtarmalarına yardımcı olmak için halk direniş güçlerine manevi ve maddi yardımda bulunma sözü verdiler.

Aşiret büyükleri, Suriye hükümet güçlerinin Halep, İdlib ve diğer kuzeydoğu kentlerinde kazandığı bir dizi zaferi de memnuniyetle karşıladılar.

Şeyh Mutaşar el-Hafil ve akrabası Dar Mihlef el-Halaf'ın öldürülmesinden sorumlu tutulduğu için yerel aşiretler tarafından hem SDG'ye hem de ABD koalisyonuna karşı protestolar başlatıldı.

Aşiret büyükleri, "Uluslararası koalisyona, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye vatandaşlarının haklarına saygı göstererek, eyaletin kontrolünü doğrudan Arap nüfusuna devretmeye çağırıyoruz" dedi.

SDG ve diğer Kürt gruplar, Ekim 2019'dan bu yana yerel ham petrol sahalarını IŞİD militanlarının ele geçirme girişimlerine karşı "tutmak" amacıyla ABD birliklerinin desteğiyle Suriye'nin petrol zengini doğusunun çoğunu kontrol ediyor. Söz konusu petrol ABD tarafından kaçırılıyor.

Suriye hükümeti, ABD askerlerinin ne Şam'dan ne de BM'den yetki almadıklarına işaret ederek, ülkedeki bir ABD askeri birliğinin varlığını defalarca yasadışı olarak mahkum etti.