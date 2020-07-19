ÇEVİRİ | Covid-19 karantinasıyla boğuşan Suriye'de ABD'nin yakıp yıkma taktiği gıda kıtlığını kaçınılmaz hale getiriyor - I

ABD'nin Suriye'deki başarısızlığının kesinleşmesi üzerine ülkenin altyapısını nasıl yıktığı üzerine Vanessa Beeley'in MintPress'te kaleme aldığı makaleyi iki parça halinde soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.

Çeviri: Kaya Emre Uzmay

ABD özgücülüğü ve sömürgeciliğinin egemen olduğu bir dünyada açlık bir savaş silahı haline geldi. Uluslararası insanlık hukuku uyarınca “sivil nüfusa karşı bir savaş yöntemi olarak açlığın kullanılması yasaktır” ancak ABD, tüm ulusları, onları boyun eğdirmek için düzenli olarak gıda kıtlığı seviyelerine düşürmektedir.

"Gıda, yaşamın yanında, en büyük ortak paydamız haline geldi. Kullanılabilirliği, kalitesi, fiyatı, beslediği kültürün yansıması ve ahlaki ve dini önemi, kelimenin tam anlamıyla tarihin ekmeği yapar. 'Bugün, üretimini, kalitesini ve erişilebilirliğini kimin kontrol edeceğini belirlemek için dünya çapında hiç bitmeyen bir mücadelede gıda artık her şeyden önce yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlayıcısı olarak görülmüyor. Bunun yerine, gıda tedariğimize komuta etmek isteyenler için bunun yerine büyük bir kurumsal nakit akışı, ekonomik kaldıraç, bir para birimi, bir uluslararası politika aracı, bir iktidar aracı, bir silah haline geldi!” - A.V. Krebs, "The Corporate Reapers: The Book of Agribusiness”

ABD Koalisyonu'nun Covid-19 sırasında Suriye'deki hibrit savaş stratejisi o kadar geniş ki, tek bir makale asla hak ettiği derinliği veremez. Bu makalede, ABD ve müttefiklerinin kasıtlı olarak Suriye'yi bir abluka, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk durumuna sokmaya çalıştıklarını göstereceğim. Suriye'nin liderliğini ve hükümetini ortadan kaldırmak için başlattığı askeri harekatın başarısızlığının yarattığı öfkeyle ABD, öncülüğündeki üst düzey ittifakın kuvvetlerini artırdığı radikal paralı askerler tarafından yürütülen 10 yıllık vahşi bir yıpratma savaşına katlanan bir ülkenin ekonomisini zorluyor.

Suç teşkil eden Sezar Yasası

17 Haziran 2020'de Sezar Yasası yürürlüğe girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'a göre, yasa Suriye hükümetini hedef alan bir yaptırım kampanyası.

"Bugün Sezar Yasası kapsamında Esad rejimine karşı sürekli bir yaptırım kampanyası başlatıyoruz. Bugün hedeflenen kişi ve birimler çatışmaya barışçıl, politik bir çözümün önlenmesinde kilit rol oynadı.” - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus

Yasa, Suriye hükümetiyle ilişkili 39 yetkiliyi veya kuruluşu hedef alıyor. First Lady Esma Al Esad, yasada “savaş vurguncusu” olarak tanımlandı ve aile üyelerinin hepsinin, Suriye dışında yaşayan üyelerinin bile mali ilişkileri sınırlandırıldı. Suriye'de zaman geçiren ve sürekli egemen asılsız ABD iddialarına meydan okuyan gazeteci Eva Bartlett, MintPress News'e, First Lady'nin savaştan etkilenen ülkesini Sezar Yasası yorumuna aykırı olarak iyileştirmek için kurduğu girişimlerin rolü hakkında kısa bir süre önce bir yazı kaleme almıştı.

Cumhurbaşkanı Beşar El Esad'ın siyasi ve medya danışmanı Dr. Buseyna Şaban, Sezar Yasası ve Suriye'ye karşı ekonomik savaş hakkında yoğun bir şekilde konuştu. Dr. Şaban, Sezar Yasası'nın Suriye'nin müttefiklerine karşı bir saldırı olduğunu ve ABD başkanlığındaki “rejim değişikliği” ittifakı tarafından finanse edilen ve donatılan terörist işgalinden kurtulma kampanyasında, Suriye'yi istikrarlı bir şekilde destekleyenlere baskı uygulanacağını söyledi. Dr. Şaban'ın ifadesinin tamamı buradan İngilizce olarak dinlenilebilir:

Suriye hükümetini suçlu konuma getirmek için siyasi kampanya yürütmeye devam eden Batı kurumlarına derinlemesine araştırma yapmış bir Suriyeli analist olan Rime Allaf, Dr. Şaban'ın bu tür çok spektrumlu savaş stratejileri hakkındaki görüşlerini doğruladı. Allaf, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu vahşeti yerine getirmekle yükümlü olduğuna inandığı Suriye rejimi seçkinleriyle birlikte iş yapan, herhangi bir şirket, herhangi bir hükümet, dünyadaki herhangi bir kuruluş yaptırıma tabi tutulacak” diye yazdı.

ABD, “Sezar Yasası'nı ihlal etmeye” cesaret ederse, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) zorlayıcı tedbirlerle tehdit etti. BAE son zamanlarda Suriye hükümetiyle ilişkileri normalleştirmek için çalışmaya başladı çünkü BAE'nin desteklediği terörist gruplara karşı askeri zafer bir gerçek haline geldi.

Şam'da bir duvar resmi

Sezar Yasası, Suriye'nin savaş sonrası yeniden yapılanma çabalarını rayından çıkartmayı amaçlıyor. Birçok BAE şirketi son aylarda Şam'ı ziyaret etti ve ülkenin belirli bölgelerini yeniden inşa etmek için Suriye hükümetiyle işbirliği yapmaya ilgi gösterdi. Sezar Yasası'nın başlatılmasından hemen önce, Suriye parlamentosu, şu anda ABD Koalisyon Kuvvetleri ve ağırlıklı olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDF) olmak üzere ABD müttefiki militanlar tarafından işgal edilen Kuzeydoğu Suriye ve Şam'a dair Rus firmaları “Mercury LLC ve Velada LLC ile imzalanan petrol arama sözleşmelerini” onayladı.

Etkili bir şekilde Sezar Yasası ve önceki tüm ekonomik yaptırımlar, Suriye halkına istikrar, gıda, su, elektrik, yakıt, gelir ve tıbbi bakım sağlayan temel altyapı ve temel hizmetlerin gerekli restorasyonunu ve bakımını önlemek için tasarlanmıştır.

ABD'nin Suriye'nin petrol sahalarındaki işgali, Suriye halkının bu petrole erişimini önlemek ve ABD Koalisyonu'nun vekâlet kuvvetleri için gelir sağlamak anlamına geliyor. Gerçek şu ki, ABD ve müttefikleri, halkı hükümete karşı çevirmek için son bir çabayla Suriye halkını abluka altına almayı, kuşatmayı ve boğmayı hedefliyorlar.

Askeri önlemlerin başarısız olduğu yerlerde, savaş ve mezhep çatışmalarının dehşet verici etkilerine 10 yıl boyunca dayanmış olan bir halk için yıkıcı sonuçlarla artık ekonomik baskı artırılacak.

Araştırmacı Rick Sterling, Sezar Raporu olan sahtekârlıkla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü ve ABD tam spektrumunu ihlâl ettiği düşünülen herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı dönüştürülebilecek Sezar Yasası aracılığıyla ABD yasama yetkisini ele alan bir takip makalesi yazdı. Sterling’in makalesinde önemli bir noktaya değinildi:

"Yaptırımların cezalandırılmasının istisnası, 1) Kuzey Batı'da El Kaide aşırılık yanlıları ve Türk işgal güçleri tarafından kontrol edilen İdlib eyaleti ve 2) ABD birlikleri ve “Suriye Demokratik Güçleri” olarak bilinen vekil ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Kuzeydoğu Suriye'dir. ABD, bu alanlara “insani yardımı” desteklemek için 50 milyon dolar ayırdı. Diğer ABD müttefikleri yardım ve “yatırımlara” yüz milyonlarca daha pompalayacaklar. ABD doları ve Türk lirası, Suriye para birimini ve egemenliğini zayıflatmak için başka bir taktikle bu alanlara pompalanıyor.”

Kaynak hırsızlığı ve buğdaya karşı savaş

Sezar Yasası yürürlüğe girmeden hemen önce, Suriye'nin BM daimi temsilcisi Dr. Beşar El Caferi, ABD'nin Suriye halkını vicdansız bir şekilde hedef alan zorlayıcı önlemlere karşı "batma saldırısı" başlattı. Caferi, Suriye'ye ulaşmadan önce Lübnan'daki mezhep hizipleri tarafından ateşe verilen BM Dünya Gıda Programı'ndan yardım içeren kamyonların yakılmasını savundu.

Caferi, Batı'nın gösterdiği “siyasi şizofreni belirtilerini” tarif ediyor:

"ABD günlük olarak Suriye petrol sahalarından 200 bin varil petrol, 400 bin ton pamuk, 5 milyon koyun çalıyor ve binlerce hektarlık buğday tarlasına kundaklıyor ve Suriye poundunun değerini kasıtlı olarak zayıflatıyor ve empoze ettiğinde Suriye halkını ve Suriye topraklarının işgali altındaki bölgelerini boğmayı amaçlayan zorlayıcı ekonomik önlemler çıkartıyor. ABD temsilcisi Suriye vatandaşının yaşam koşullarının kötüleşen durumu konusundaki endişesini ifade ettiğinde mantıklı soru şu olacak: bunlar politik şizofreninin belirtileri değil mi? Bu akut bir hastalığı göstermiyor mu?”

Sezar Yasası'nın 401. maddesi Suriye'ye karşı yaptırımların kaldırılması koşullarını açıklamaktadır. Nihai talep, “Suriye'deki savaş suçları faillerinin sorumlu tutulmasının ve savaş suçu mağdurlarının adaletinin sağlanması”. Burada Suriye hükümetine referansı kasten ihmal ettim. Neden? ABD Koalisyonu uyumlu medya ve BM ajansları kompleksi, ABD ve çeşitli terörist veya aşırılık yanlısı gruplar tarafından dolaylı ve doğrudan komutasının altında işlenen savaş suçlarına karşı az bir saygı ile Suriye'nin “rejiminin” kriminalize edilmesine odaklanmaktadır. Yine de ABD hükümetini savaş suçlarından sorumlu tutmak ve Batı raporlarında nadiren bahsedildiği gibi Suriye halkına yönelik bu uzun süren psikolojik savaşın kurbanları için adalet talep etmek için kesinlikle gerçekçi sebepler var.

ABD’nin Suriye’deki yakıp yıkma taktiği

Herhangi bir ülke için gıda güvenliğinin özü, özellikle de zorlu ve yıkıcı bir 10 yıllık savaş sırasında, yerel olarak üretilen ve kontrol edilen gıda kaynaklarındadır. Suriye'ye karşı savaşın çok önemli bir unsuru kaynakların işgali, yıkımı ve çalınması olmuştur.

Mayıs 2020'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD kuvvetleri, Haseke'nin güneyindeki tarım arazileri üzerinde Apache helikopterlerinden atılan termal balonlarla, buğday ve arpa geniş alanlarını yakan ciddi ürün yangınlarına yol açtı. Yerel kaynaklar, ABD helikopterlerinin yerel nüfusu dehşete düşüren çiftlik ve köyleri de taciz ettiklerini ve bölge halkını terörize ettiğini aktardı.

24 Mayıs'ta Haseke kırsalındaki kaynaklar, Türkiye destekli militanların Tel Tamer ve Abo Raseen bölgelerinde buğday ve arpa tarlaları yaktığını bildirdi. Bu yangınlardan yaklaşık 2 bin hektarlık alan tahrip oldu. Görünüşe göre Türkiye'nin Suriye'deki gündemi ABD'dekinden ayrı olmakla birlikte, Türkiye hâlâ bir NATO üyesi devlettir ve bu nedenle ABD ve Türkiye'nin bir taraftan Suriyelileri geçim kaynaklarından, altyapılarından ve gıda kaynaklarından mahrum etmek için işbirliği yaptığı bir taraftan da Türkiye'nin paralı askerlere karaborsa ticaretinden faydalanmaları için ana ticaret yollarından ve alıcı merkezlerinden biri olan merkezler temin ettiği görmezden gelinemez.

Tahminlere göre, bu yangınlar bugüne kadar 130 bin hektar buğday ve 180 bin hektar arpa imha etti.

Halep'te bulunan araştırmacı ve eski Suriye Arap Ordusu askeri İbrahim Muhammed tarafından üretilen bir harita, mahsul yangınlarından etkilenen alanları işaret ediyor. Son zamanlarda güneydoğuya, özellikle Süveyde ilinin doğusundaki, 25 Temmuz 2018'de ABD tarafından korunan IŞİD teröristleri tarafından vahşice saldırıya uğrayan köylere yapılan bir yolculuk sırasında bana Süveyde'nin batısındaki gizemli bir şekilde başlayan yangınların, oradaki gıda ürünlerini yok ettiği söylendi. Aşırılıkçı milis kuvvetlerinin Daraa'nın batısına ve güneyde, Nusra Cephesi ve IŞİD dahil olmak üzere yeniden ortaya çıkması, yangınlardan sorumlu suçlulara işaret edebilir.

Suriye genelinde aralıklı olarak şiddetlenen tüm tahıl yangınlarını gösteren harita. Kaynak: İbrahim Muhammed

Suriye'ye karşı yürütülen bu çok spektrumlu savaşın bir diğer önemli ve ilgili unsuru, şu anda hükümet görevlilerine yönelik düzenli suikastları yeniden yapılandıran ve yürüten veya Suriye Arap Ordusu araçlarını el yapımı patlayıcılarla hedefleyen, hükümet destekçilerini kaçırılan silahlı grupların eğitiminde ve donatılmasında İngiliz istihbaratının potansiyel rolüdür. Şam'ın güneyinde, topyekün savaşa ihtiyaç duymadan Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için tasarlanmış ABD Koalisyonu hibrit savaş stratejisinin bir bölümünü oluşturan gizli bir istihbarat savaşı yürütülüyor. Yerel kaynakların ülkenin güneyindeki ürün yangınlarından sorumlu olduğundan şüphelendiği aynı silahlı gruplardır.

Ortaya çıkan bir model, ABD Koalisyonu ve ülke genelindeki varlıkları tarafından yürütülen kasıtlı kavurulmuş bir toprak politikasına dayanıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin Suriyeli çiftçileri Türk parası karşılığında buğdaylarını Türkiye'ye satmaya zorladığı bildiriliyor ve ABD destekli Kürt ayrılıkçılarsa Şam'a buğday satışını kısıtlıyor ve kontrol ettikleri alanlarda rezervleri stokluyorlar. Bu toplam Suriye buğday üretiminin yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geliyor.

Yerel çiftçiler arasında geçim kaynaklarının kısıtlanması ve ele geçirilmesi konusunda öfke artmış durumda. 30 Haziran'da siviller, çalıntı buğdayı Türkiye'ye taşıyan kamyonları engelledi.

14 Haziran 2020'de Türkiye destekli militanlar, Resulayn'ın eteklerinde ve Haseke'nin kuzey ve kuzeybatısında Ebu Reseyn banliyölerinde buğday ve arpa dikilmiş geniş alanları ateşe verdi. Türkiye destekli militanların işgali altındaki Makharfa ve Om Kheir köyleri, bu yangınlar nedeniyle mahsullerini kaybetti. Sivillerin evleri, şiddetli yangınlarla yerle bir oldu.

Yaşlı Asurlu bir adam olan İshak Nisan, Haseke tarım bölgesinde şiddetli alevlerin kurbanlarından biriydi. Elleri ve yüzü kötü bir şekilde yandı ancak işgal güçleri tarafından daha fazla mahsulün tahrip edilmesini önlemek için yangınla cesurca savaştı. Bu 10 yıllık savaş boyunca Suriye'nin başka yerlerinde olduğu gibi, Suriyeli siviller yetersiz kaynaklarını ezici ve orantısız güce karşı korumak zorunda kaldılar. Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, yangınlarda en az iki sivil öldü. Zaten savaşta yıkılmış bir nüfusa maruz kalan ekonomik yıkım ve psikolojik baskıyı ölçmek çok zordur ve hayal bile edilemez.

SDG, ABD Koalisyonu ile birlikte onları Şam'a “demokratik” alternatif bir özerklik getirmeye çalışan, genellikle batı medyasında tasvir edildiği gibi bir "bölgedeki hayırsever" güç değildir. ABD Koalisyonu'nun Suriye'yi balkanlaştırma planının ilerletilmesinde önemli bir rol oynadılar ve ABD'nin ve İsrail'in Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarını, ülkenin ekmek ve yağ sepetini işgal etmek planın birer parçası.

SDG grupları 27 Haziran'da bölgesel Suriye Tahıl Şirketi yönetim merkezinin binasını ele geçirdi ve zorla işgal etti. Şimdi Haseke'daki General Electricity Company'yi de işgal ediyorlar ve çalışanları zorla tesislerden çıkardılar. SDG, Şam ve ABD arasında etkin bir şekilde dönüşümlü tamponluk yaptı, şimdi SDG tarafından yönetilen bölgenin yenilenmiş ABD işgaline olan bağlılığı teyit edildi.

SDG bugüne kadar hâlâ Haseke'deki binaları işgal ediyor. Yerel kaynaklara göre, devlet çalışanlarının geri dönmesini ve sivillere hizmetlerin restorasyonunu önlemek için kompleksteki askeri varlıklarını artırdılar. SDG ayrıca bölgedeki sivillere ekmek sağlayan Kamışlı şehrindeki El-Baas fırınına un teslimatını da engelliyor.

2 Temmuz'da Güney Suriye'deki Golan Tepeleri'nde devriye gezen İsrail kuvvetleri, daha önce ABD destekli militanlar ve Beyaz Miğferler tarafından işgal edilen Kuneytire Sehita'daki ürünler kundakladı. İsrail askerleri daha sonra alevlerle savaşa giden çiftçilere ve sivillere gerçek mühimmat ateşledi.

Türkiye, ABD ve İsrail, uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye topraklarına giren ve uluslararası toplumdan bir gram öfke yaratmaksızın endüstriyel ölçekte varlık yürütme sürecinde olan korkunç bir yağmacı güçler üçlüsü oluşturuyor, bunu Suriye vatandaşlarının haklarını savunmak adına yapıyorlar. “İnsani” ikiyüzlülerin askeri vulturizmi tarafından tüm altyapıları çıplak kemiklere kadar sıyırılırken bu haklar nasıl savunulur? Suriye'nin boynunda birden fazla Amerikan dizi var ancak yine de Suriyelilerin zorlanmaya başladıkları yavaş boğulmaya karşı dünya çapında hiçbir protesto görmüyoruz.