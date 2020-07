ÇEVİRİ | Covid-19 karantinasıyla boğuşan Suriye'de ABD'nin yakıp yıkma taktiği gıda kıtlığını kaçınılmaz hale getiriyor - I

"Gıda, yaşamın yanında, en büyük ortak paydamız haline geldi. Kullanılabilirliği, kalitesi, fiyatı, beslediği kültürün yansıması ve ahlaki ve dini önemi, kelimenin tam anlamıyla tarihin ekmeği yapar. 'Bugün, üretimini, kalitesini ve erişilebilirliğini kimin kontrol edeceğini belirlemek için dünya çapında hiç bitmeyen bir mücadelede gıda artık her şeyden önce yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlayıcısı olarak görülmüyor. Bunun yerine, gıda tedariğimize komuta etmek isteyenler için bunun yerine büyük bir kurumsal nakit akışı, ekonomik kaldıraç, bir para birimi, bir uluslararası politika aracı, bir iktidar aracı, bir silah haline geldi!” - A.V. Krebs, "The Corporate Reapers: The Book of Agribusiness”