Ankara'da köpeğe cinsel istismarda bulunan ve öldüren Volkan Uzun savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde üç aylık köpeğe tecavüz eden ve öldüren Volkan Uzun bugün savcının tutuklama talebi ile üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin kararına savcılığın itirazı üzerine Volkan Uzun tutuklanırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Volkan Uzun'un cezaevine teslim edildiğini açıkladı.

Uzun'un ayrıca 9 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Konuya dair soL'a konuşan olayın takipçilerinden Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği yetkilisi karardan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Volkan Uzun dün gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra savcılığa ifade vermeden saat 15.00 sularında serbest bırakılmıştı, oysa polis Uzun'un başka bir karakolda gözaltında olduğu bilgisini vermişti.

Uzun bugün sabah saatlerinde savcılığa ifade vermek üzere tekrar gözaltına alınmıştı.