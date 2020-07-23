Volkan Uzun mahkemeye sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün üç aylık köpeğe tecavüz eden ve öldüren Volkan Uzun adlı şahıs gözaltına alınmıştı.

Volkan Uzun'un gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra savcılığa ifade vermeden saat 15.00 sularında serbest bırakıldığı öğrenildi, oysa polis Uzun'un başka bir karakolda gözaltında olduğu bilgisini vermişti.

Konuştuğumuz Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nden bir yetkili Uzun'un bugün sabah saatlerinde savcılığa ifade vermek üzere tekrar gözaltına alındığını aktarırken şu anda tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkinin gerçekleştiğini aktardı.