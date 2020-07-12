Amazonlarda ormansızlaşma son 6 ayda yüzde 25 arttı: 3 bin 70 kilometrekare alan yok edildi

Brezilya'nın Amazon bölgesinde ormansızlaşma Ocak ayından Haziran ayına kadar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE) son 6 ayda yaptığı araştırmalara göre, Brezilya Amazonları'ndaki ormansızlaşma bu dönemde 3 bin 70 kilometrekare büyüklüğünde oldu.

Kurumun yayınladığı ön verilere göre, Amazonlar'da yalnızca Haziran ayında görülen ormansızlaşma oranı, bölgeyi korumak amacıyla konuşlandırılan Brezilya Ordusu askerlerinin varlığına rağmen yüzde 10,7'yi buldu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Amazonlar'daki ormansızlaşmanın Brezilya'da Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı olmasından bu yana iki yıl üst üste artış gösterdiğini vurguladı.

Son olarak Bolsonaro yönetimi, önümüzdeki 120 gün için Amazon bölgesinde ateş kullanımını yasakladı.

Brezilya Koruma ve Restorasyon Müdürü Edgar Rosa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anki yangın sezonunda herhangi bir metre karenin yanmamasına karşın, verilebilecek en büyük zarar halihazırda verildi" diye konuştu.

Bölgede geçen yıl kontrol altına alınamayan büyük yangınların ardından Bolsonaro yönetimi, tüm dünyadan büyük tepki toplamıştı.