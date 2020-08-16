AKP’nin salgın adımları değişmiyor: 65 yaş kararları çözüm mü?

AKP’nin Haziran ayında aldığı normalleşme kararının ardından vakalarda artış sürerken, artan vakalara karşı hiçbir çözüm üretmeyen AKP’nin aklına gelen ilk adım 65 yaş üstü yurttaşlara yönelik yeni kısıtlama kararları oldu.

Ülke genelinde birçok ilde yeniden 65 yaş üstü yurttaşların eve kapanması kararı alınırken, karar 65 yaş üstündeki yurttaşların tepkisini çekti.

Çalışmak zorunda olan, evdekilerin çalıştığı on binlerce 65 üstü yurttaş var

65 yaş üstünde olan ve çalışmak zorunda olan binlerce yurttaş bulunurken, yine 65 yaş üstünde olan birçok yurttaş, dışarıda çalışmak zorunda olan aile üyeleriyle aynı evi paylaşıyor.

65 yaş üstündeki yurttaşları korumak adı altında alınan benzer kararlara tepki gösteren 65+Yaşlı Hakları Derneği, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda söz konusu kararların bu yurttaşların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekmiş, alınan kararların insan hakları ihlali olduğuna işaret etmişti.

Temmuz ayı sonu itibariyle 65 yaş üstü yurttaşlara ilişkin devam eden kısıtlamalara tepki gösteren Dernek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na seslenmiş, alınan tedbirlere en yüksek oranda uyduğunu vurguladığı yurttaşlara yönelik kısıtlamalara tepki göstermiş, yaşa bağlı olarak alınan “önlem” kararlarının ölçülü olma sınırlarını aştığına dikkat çekmişti.

Dernek’in itiraz ettiği seyahat yasağı ve 20.00 sonrası sokağa çıkma kısıtlamasına şimdi bir de birçok ilde toptan sokağa çıkma yasağı eklenirken, 65 yaş üstü yurttaşlara süresiz sokağa çıkma yasağı kararının insan hakları ihlali anlamına geldiğine işaret edildi.

'Kısıtlamalar yeni hastalıklar yarattı'

Dernek Başkanı Dr. Gülüstü Salur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Yaşa özgü kısıtlamaların devam etmesi rencide edici bir hal aldı.

Karantina sürecinde hastalıktan korunmak için eve kapanan yaşlılar sokağa yeni hastalıklarla çıktılar: kaygı bozukluğu, depresyon, hareket güçlüğü, kemik erimesi, kalp damar hastalıkları arttı.

Hareket etme, hayata karışma alışkanlığını kaybedenler ve hadi sokağa çıkalım denilse bile hâlâ evde kalmaya devam edenler var. Her sohbette umutsuzluk ve mutsuzluklarına tanık oluyoruz. Küskünlük, kırgınlık oluştu. Saygı görmediklerini, unutuldukların düşünenler giderek artıyor.

Bu kısıtlamalar yürüyüş, egzersiz yapmayın demek. Yaz akşamlarının tanıdını çıkarmak için siz yaşlandınız demek.