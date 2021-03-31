AKP'nin 'fişleme' kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve "fişleme" adıyla anılan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi" AKP ve MHP milletvekillerinin Genel Kurul Salonu’nda bulunmamaları üzerine muhalefet oylarının daha fazla gelmesi sebebiyle reddedildi.

Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran milletvekilleri, Meclis Başkanı'nın kararı tekrar oylatmaya çalıştığını ifade etti.

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Tarihe not düşülsün! Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurul Salonu’nda bulunmamaları, kendi tekliflerine dahi sahip çıkmamaları nedeniyle muhalefetin oyları ile reddedildi!" dedi.

Tarihe not düşülsün!



Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurul Salonu’nda bulunmamaları, kendi tekliflerine dahi sahip çıkmamaları nedeniyle muhalefetin oyları ile reddedildi! pic.twitter.com/Q3uFGvNv5a — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 31, 2021

CHP'li Murat Emir, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın..." diye yazdı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın... pic.twitter.com/6grPULehpW — Murat Emir (@muratemirchp) March 31, 2021

HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Güvenlik soruşturması kanunu muhalefet oylarıyla düştü! Dayanışma yaşatır" dedi. Kerestecioğlu daha sonra "Koskoca Meclis Başkanı gelip, karardan geri döndürmeye çalışıyor! Bir kez olsun kaybettiğinizi, çoğunluk oluşturamadığınızı kabul edin" diye yazdı.

Erdoğan, AKP'li milletvekillerinin Meclis çalışmalarına düşük katılımına geçtiğimiz yıl tepki göstererek "Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" demişti. Erdoğan’ın uyarısını vekiller dikkate almamış ve boş sıralar fotoğraflanmıştı.

Teklif 15 maddeden oluşuyor

Sayıştay eski raportörü ve Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi, sol yazarı Kadir Sev, konuya daha önce köşesinde yer vermişti. AKP’li 69 milletvekilinin verdiği "kamunun gizlilik dereceli birimlerinde ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş yapan özel şirketlerde çalışacaklar hakkında güvenlik soruşturması" ve "arşiv araştırması yapılmasının" öngörüldüğü yasa teklifiyle ilgili Sev, "Anayasa Mahkemesinin Kasım/2019’da yayımlanan iptal kararı üzerine AKP telaşa kapıldı" diye yazmıştı.

15 maddeden oluşan teklifte gizlilik içeren birimler diye bir kavram kullanıldığına dikkat çeken Sev, bunun ne anlama geldiğinin de açıklanmadığını belirtmişti.