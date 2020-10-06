AKP'li vekilden 'Ali Edizer' açıklaması: Bu adamın orada ne işi var?

AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, gerici açıklamalarıyla gündem olan ve gelen tepkiler sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer'e ilişkin açıklamada bulundu.

"Sağlıkta müthiş dev adımlar atılırken, Türkiye sağlıkta ve savunmada çağ atlarken yine cemaat örgütü elemanının zırvalaması bir tesadüf müdür?" diyen Kalsın, "Gündem bunlar tarafından her seferinde esir alınmak zorunda mı yahu?Ayağımızdan tutup çekmek nereye kadar ? Ve bu adamın orada ne işi var" ifadesini kullandı.