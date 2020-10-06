Barış Pehlivan: Ali Edizer, Recep Akdağ zamanında hızla yükseldi

Türkiye'deki cemaat örgütlenmeleri konusunu yakından takip eden gazetecilerden Barış Pehlivan medeni kanun karşıtı gerici açıklamaları nedeniyle görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer olayını Babıali Tv'ye yorumladı.

Pehlivan'ın açıklamaları şu şekilde:

Ali Edizer’in varlığı yeni mi farkedildi? GATA’nın en önemli koltuklarında olması tesadüf mü?

Tabii ki böyle değil.

Bakın Menzilci Recep Akdağ 12-13 yıl sağlık bakanlığı yaptı. Bu FETÖ zamanındaydı ve onlar da göz yumdu.

Bu bakan uluslararası toplantıda bile karar için kendi şeyhlerine başvuruyordu. Ya da işte bebek ölümlerinin tartışıldığı zamanlarda da şeyhinden istiareye yatmasını istiyordu.

Ali Edizer, işte bu Recep Akdağ zamanında yükseldi.

Edizer Akdağ’ın özel kalem müdürü olmadan önce 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.

2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı.

Bu koltuklarda milyarlık ihaleler yönetiliyor. Bu ihalelerde Menzilcilere ne aktarıldı?

Mesele Ali Edizer'in görevinden alınması meselesi değil. Bu bir süre tartışılır, sonra unutulur. Bu ülkenin fakirinin fukarasının cebinden alınan paralar tarikatlere-cemaatlere verildi.

Recep Akdağ döneminde sağlık bakanlığı uçaklarının GVS harfli plakaları vardı. GAVS demek, menzil şeyhi. Bunun sorumlusu soruşturuldu, yargılandı mı?

Recep Akdağ bir süre görevinden alındı. Ondan sonra gelen iki sağlık bakanı, menzilci bürokratlar yüzünden görevde duramadı. AKP gibi güçlü bir hükümet döneminde oldu bu ve Akdağ tekrar bakanlığa getirildi.

Menzil Şeyhi’nin paralel sağlık bakanı olduğu bir durumdan bahsediyoruz.

Fahrettin Koca’nın az bilinen özelliği nedir: İskenderpaşa cemaatine yakın olması.

FETÖ’den sonra panzehir olarak Menzil, sonra Menzil’in büyümesinin önünü kesmek için panzehir olarak İskenderpaşa’ya yakın bir başka bakan.. Sağlık bakanlığı tarikatlere mi bırakılacak?

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Kamuoyunun gazını almak için yapılan bir görevden alma. Bizim tartışmamız gereken GATA gibi tarihi bir kurum nasıl böyle bir insana teslim ediliyor. Yoksa Ali Edizer görevden alınmış, onun altında kaç tane Menzilci var.