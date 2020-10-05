Medeni kanunu hedef alan Menzilci Başhekim yardımcısı görevden alındı

Erkeklere boşanmak yerine ikinci eş tavsiyesinde bulunan, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Edizer’in görevden alındığı belirtildi.

Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanun'u ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yapmıştı. Edizer, gündem olması ardından açıklama yaparak sözlerini savunmuştu.

Görevden alınan Edizer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldım, kabul ettim Sayın bakanım Fahrettin Koca. Başım üstüne" ifadesini kullandı.

