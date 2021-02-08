Salgınla derinleşen ekonomik krizle birlikte alım gücü düşen yurttaşlar ucuz ekmek için halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
soL Bakış'ın bu akşamki gündeminde ucuz ekmek uğruna girilen kuyruklar var.
Saat 20.00'de soL TV'de:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ekmek kuyrukları soL Bakış'ta
soL Bakış'ın gündeminde ucuz ekmek için yurttaşların halk ekmek büfeleri önünde oluşturduğu uzun kuyruklar var.
Haber Merkezi
Salgınla derinleşen ekonomik krizle birlikte alım gücü düşen yurttaşlar ucuz ekmek için halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
soL Bakış'ın bu akşamki gündeminde ucuz ekmek uğruna girilen kuyruklar var.
Saat 20.00'de soL TV'de: