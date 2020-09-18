AKP’den 'ak troller' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Armağan Çağlayan’ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında sunduğu “Gör Beni” adlı programa konuk oldu.

Ünal, Çağlayan'ın, “Gerçekten herkesin söz ettiği bir Ak Troll ordusu var mı?” sorusunu “Hayır” diyerek yanıt verdi.

Mahir Ünal’ın açıklamaları şöyle:

“Ben bir tane tweet atıyorum, tweetimin altına en az 100 tane hakaret geliyor. Ve hatta tehdit geliyor, hatta Direkt Mesaj'dan (DM) yazıyorlar.

Biz Ak Parti olarak sadece 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla gerçek kişiler olarak sosyal medyada bulunuyoruz. Onun dışında ‘no-name' hesaplar ya da Ak Parti ile ilgisi olmayan hesaplar, bunlarla herhangi bir bağ oluşturmuyoruz.

Fakat ‘trollük' dediğimiz şey bir kimlik değil, bir davranış biçimi. Bu ‘troll' dediğimiz davranış biçimi; kendisini İYİ Parti'li, kendisini MHP'li, kendisini CHP'li, kendisini Ak Parti'li olarak tanımlayan insanlarda da ortaya çıkabilir.”

AKP'nin trol ordusu ifşa olmuştu: Buzdağının sadece görünen yüzü…

AKP’nin uzun yıllardır etkili olarak kullandığı sosyal medya trollerine ilişkin Twitter’dan dikkat çeken bir adım gelmişti. Twitter, Türkiye'den 7 bin 340 hesabı kapattığını açıklamıştı.

Hesapların kapatılma gerekçesi, AKP yanlısı manipülasyonun aracı olarak kullanılmaları olurken, “Bu ağın teknik göstergeleri ve hesapların davranışlarına dayanarak yaptığımız analizlerde, sahte ve ele geçirilmiş hesapların, AK Parti yanlısı siyasi söylemlerin yayılması için kullanıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek verdiği görülmüştür. Bugün 7 bin 340 hesabı arşivlerde ifşa ediyoruz” denilmişti.