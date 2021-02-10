AKP'den ABD'ye S-400 şartları: Ekonomi ve YPG...

Bloomberg'e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye hükümetinin S-400 konusunda taviz vermeye hazır olduğunu söyledi.

İddiaya göre yetkililer, Türkiye'nin S-400 füzelerinin 'sınırlı kullanımını' iki nedenle kabul edebileceğini belirtti: Gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Türk yetkililer, Ankara'nın, Washington'un Suriye'de YPG savaşçılarını daha da güçlendirmesinin önüne geçmek istediğini de kaydetti.

Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlerle ilişkisini kesmesi halinde, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirme sinyali verdiği aktarıldı.