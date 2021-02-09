Akar'dan 'Girit modeli' açıklaması: 'S-400'ü sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 için ABD ve NATO'ya "Girit modeli" önerisi sundu, "Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hâlâ Sovyet döneminden kalma silah sistemleri var. Bu silahlar da pekâlâ NATO içinde sistemde tutuluyor" dedi.

Hürriyet'ten Sedat Ergin'e konuşan Akar, “Türkiye’deki S-400’ler için Girit’teki S-300’ler modeli geçerli olabilir mi?” sorusuna, “Evet olabilir. Ayrıca konu sadece Girit’teki S-300’ler de değildir. Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hâlâ Sovyet döneminden kalma silah sistemleri var. Bu silahlar da pekâlâ NATO içinde sistemde tutuluyor. Biz de bunu söyledik, Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik" yanıtını verdi.

Akar, bu müzakerelere NATO’nun da katılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu görüşmelerin NATO şemsiyesi altında yapılabileceğini söyledik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuya olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti. Ancak ABD tarafından böyle bir çalışma grubunun kurulmasına olumlu bakmadıkları yolunda açıklamalar yapıldı. Bu arada, ABD’nin S-400’ler konusundaki tutumunda meselenin ticari yönünü de görmeliyiz. Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 almasıyla başka ülkelerin de alması yönünde bir yol açılmış oluyor. Ticari nedenlerle de bunun başka ülkeler tarafından tekrarını önlemek için böyle bir yolun açılmasını durdurmak istiyorlar.”

Akar, “Girit’teki S-300’lerin sürekli operasyonel olmadığı, çoğunluk depoda tutulduğu biliniyor” hatırlatması üzerine, “Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz" dedi.