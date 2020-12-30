Çavuşoğlu: S-400'ler için ABD'den ortak çalışma grubu kurma teklifi geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu S-400'ler için ABD'den ortak çalışma grubu kurma teklifi geldiğini ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerin başladığını açıkladı.

2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD'den Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını ele almak için çalışma grubu kurulması teklifi geldiğini, Türkiye'nin teklifi kabul ettiğini ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerin başladığını açıkladı.

Konuşmasının soru cevap bölümünde henüz çalışma grubunun kurulmadığı ifade eden Çavuşoğlu “S-400 ile ilgili uzmanlar değerlendirsin demiştik… ABD yanaşmamıştı. Pompeo ile görüşmemizde bu teklifimizin devam ettiğini söyledik. ABD’liler bu konuda birlikte çalışalım dediler. Şu anda görüşmeler var, ortak çalışma grubu kurulmadı, görüşmeler var” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Doğu Akdeniz) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördük. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- (Kıbrıs) KKTC'deki seçimler iki devletli çözüm isteğini teyit etmiş oldu. İki devletli çözümü Rum tarafı da istiyor. Anastasiadis bize daha önce bu isteğini aktarmıştı. En son yine Rum patriği de en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Burada esas sorun muhattaplarımızın dürüst ve ilkeli olmaması. Biz tüm müzakerelerde şeffaf ve samimi olduk. Sonuç olarak tüm bu konuları kendi aramızda gayrıresmi bir toplantıda konuşmamız ve neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz gerekiyor.

- (AB) AB ile ilişkilerimizde inişler, çıkışlar oldu. Ama 2020 özellikle Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. Biz açılımlar yapıyoruz, dünyanın her yerine ulaşıyoruz. Nasıl diğer Avrupa ülkeleri herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorsa, biz de bunu yapıyoruz. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız.

- (ABD) ABD ile ilişkilerimiz varolan sorunların gölgesinde geçti.

- CAATSA yaptırım kararını açıkladılar. Siyasi olarak da hukuki olarak da yanlış bir karar. ABD yaptırım kararından sonra, daha önce bizim teklif ettiğimiz ortak çalışma grubu kuralım teklifi şimdi ABD tarafından geldi. Biz her zaman diyalogdan yana olduğumuz için o teklife de evet dedik. Ve uzmanlar düzeyinde görüşmeler de başladı.

- 2021 yılında yeni yönetimde ilişkilerimizi daha sağlıklı götürme konusunda biz hazırız.

- (Rusya) Rusya Federasyonuyla ilişkilerimiz olumlu şekilde sürüyor. Dün Soçi'deydik. İkili konuların yanında Suriye, Libya ve Yukarı Karabağ konularında görüş alışverişinde bulunduk.

- Türkiye hem Avrupa'yla hem Rusya'yla ilişkilerini dengeli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilir.

- (İsrail'le normalleşme anlaşmaları) Filistin davası pahasına olan gelişmelerin hepsine karşıyız.